Министерства энергетики Узбекистана и Азербайджана 29 августа подписали «дорожную карту» по расширению сотрудничества в области энергетики, сообщила пресс-служба Минэнерго.

Документ визировали первый заместитель министра энергетики Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбоз.

На основе этой «дорожной карты» в течение 2022−2023 годов сторонам будет предложено принять участие в соответствующих конкурсах по внедрению возобновляемых источников энергии, предусмотрен обмен знаниями в области строительства новых тепловых электростанций за счет частных инвестиций.

Документом также предусмотрено поощрение взаимных инвестиций в энергетических проектах (включая электроэнергию и природный газ), обмен опытом по либерализации и созданию рынков, обеспечение участия сторон в приватизации.





Планируется также развитие сотрудничества в области эффективного использования энергоресурсов, привлечения частного сектора к инвестициям, обучения кадров, организации совместных мероприятий по экспорту/импорту химической и нефтегазовой продукции.

Предусмотрено расширение партнёрства компаний «Узбекнефтегаз» и SOCAR (Азербайджан), включая развитие возможностей для совместной реализации проектов геологоразведки и добычи углеводородов, организацию производственных практик сотрудников предприятий «Узбекнефтегаз» и обмен опытом, расширение сотрудничества по реализации проектов возобновляемой энергетики на принципах государственно-частного партнерства.