В Мирзо-Улугбекском районе Ташкента открылся IT Park — современный кластер, где будут работать ведущие телекоммуникационные и IT-компании Узбекистана, а также профильные республиканские ведомства. Одним из первых резидентов IT Park стал digital-оператор Beeline Uzbekistan, часть группы Veon. На церемонии открытия руководители Veon Group встретились с премьер-министром Абдуллой Ариповым и рассказали о планах участия в реализации стратегии по преобразованию Узбекистана в региональный IT-hub.

IT Park — целый микрорайон с продуманной инфраструктурой и многоэтажными офисными зданиями. Одно из больших и красивых зданий займут сотрудники Beeline Uzbekistan. Присутствие в кластере облегчит взаимодействие с другими резидентами и государственными учреждениями, которые также планируют переехать в IT Park. Это поможет быстрее создавать и запускать совместные проекты, направленные на цифровизацию экономики Узбекистана.





Как рассказал на встрече с премьер-министром Узбекистана генеральный директор Veon Group Каан Терзиоглу, в IT Park будет работать не только цифровой оператор Beeline, но и международные IT-команды группы компаний. Одним из результатов станет создание в Узбекистане новых рабочих мест. Только одно из подразделений холдинга — BeeLab — всего за полгода выросло с 15 до 100 сотрудников. У узбекских специалистов появляются новые возможности для трудоустройства и успешной карьеры в родной стране.

Veon Group активно инвестирует в образование, подготовку молодых IT-специалистов. В планах — открытие собственной Академии Beeline, где можно будет получать востребованные на рынке навыки, в том числе в области кибербезопасности.

Главная цель Veon — активное участие в цифровизации всех сфер экономики Узбекистана. Поэтому важнейшей задачей становится развитие инфраструктуры, обеспечение населения страны качественными цифровыми услугами. Среди новых проектов — запуск скоростного мобильного интернета по пути следования поезда «Афросиаб» на маршруте Ташкент-Самарканд. Этот проект реализуется совместно с Министерством информационных технологий и коммуникаций Узбекистана.





«Мы воодушевлены решениями правительства Узбекистана, мерами поддержки отрасли. У операторов связи есть возможность лично поговорить с премьер-министром о своих проблемах, вместе найти пути их быстрого решения. Такая политика открывает новые перспективы, позволяет увеличивать инвестиции в экономику страны. Мы твердо верим, что являемся неотъемлемой частью ваших амбициозных и достижимых целей», — подчеркнул Каан Терзиоглу.

Участником встречи также стал главный советник группы компаний Veon, бывший президент Сербии Борис Тадич. Он отметил, что позитивные перемены в Узбекистане достойны того, чтобы изучать опыт страны на мировом уровне. Это будет сделано в Китае, Азербайджане, Казахстане и Балканском регионе крупными аналитическими центрами, членом которых является Борис Тадич.

«Ни в одной другой стране я не видел такого внимания к отрасли IT. Уверен, что Узбекистан выполнит все планы и превратится в главный IT-hub Центральной Азии. Со своей стороны Veon готов оказывать любую экспертную поддержку, в частности, при переговорах с потенциальными международными инвесторами или организациями, принимающими также решение о приеме республики в ВТО. Veon может стать для Узбекистана лучшим помощником в достижении всех целей и показателей, а также бренд-амбассадором страны в IT-сфере», — сказал главный советник и член совета директоров ООО Unitel Борис Тадич.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более чем 220 млн абонентов в восьми странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более $1,2 млрд. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму более $1,8 млрд.

Сайт: beeline.uz

Facebook: fb.com/beeline.uz

Instagram: @beeline_uzbekistan

Telegram: t.me/beelineuzbekistan

Twitter: twitter.com/beeline_uz

LinkedIn: linkedin.com/company/beelineuzbekistan

На правах рекламы.