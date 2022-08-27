Указом президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова заместитель секретаря Совета безопасности при президенте Узбекистана, специальный представитель президента по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов и и. о. министра иностранных дел Владимир Норов награждены орденом Туркменистана «Галкыныш» («Возрождение»).

Награду в рамках политических консультаций между МИДами двух стран в Ашхабаде 26 августа вручил заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, сообщается на сайте МИД Туркменистана. Она была присуждена «за большие заслуги в деле развития экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан».

В свою очередь, Рашид Мередов согласно указу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева был награждён орденом «Дустлик». Государственную награду вручил Абдулазиз Камилов. Указ главы государства об этом зачитал Владимир Норов.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, Рашид Мередов удостоен награды «за большой личный вклад в развитие отношений стратегического партнёрства и многопланового сотрудничества, укрепление уз многовековой дружбы и добрососедства между Республикой Узбекистан и Туркменистаном».

На консультациях делегации двух стран обсудили вопросы сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, водно-энергетической, консульско-правовой и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, рассматривались вопросы регионального сотрудничества, в том числе в экономической сфере, обеспечения региональной безопасности и совместной борьбы с современными вызовами и угрозами, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

«В ходе консультаций отмечена плодотворная деятельность туркмено-узбекской рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита, а также смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок», — сообщает МИД Туркменистана.

«Руководители министерств иностранных дел подтвердили обоюдную готовность к расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере консульского обеспечения интересов граждан двух стран», — отмечается в сообщении.