Цифровизация государственных услуг помогает укрепить доверие к государственным институтам за счёт повышения прозрачности и сокращения возможностей для коррупции и взяточничества. Как внедрение технологии блокчейн улучшит и защитит данные единой электронной системы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в Узбекистане? Об этом в совместной колонке пишут Шарлотта Адриан, посол Европейского союза в Узбекистане, и Матильда Димовска, постоянный представитель Программы развития ООН в стране.

Узбекистан находится в разгаре процесса цифровизации частного и государственного секторов. Множество новых цифровых приложений и инструментов, разработанных как внутри страны, так и за её пределами, предоставили гражданам эффективные средства для участия в выработке политических решений, подачи заявок на получение лицензий и разрешений, получения юридических консультаций и сообщения о случаях коррупции и взяточничества.

Одной из возможных целей применения цифровых инноваций и, в частности, технологии блокчейн, является укрепление доверия к государственным учреждениям, что имеет жизненно важное значение, учитывая высокий уровень предполагаемой коррупции в Узбекистане. Внедрение блокчейна в единую электронную систему ЗАГС является одним из направлений деятельности проекта «Совершенствование предоставления государственных услуг и повышение уровня управления в сельских районах Узбекистана» (IPSD), финансируемого Европейским союзом и реализуемого Программой развития ООН в Узбекистане и Министерством юстиции. Цель проекта — улучшение жизни граждан путём повышения безопасности хранения публичных записей и ускорения доступа к госуслугам.





Оцифровка 60 миллионов архивных документов ЗАГСа в центре государственных услуг в Ташкенте. Фото: ПРООН в Узбекистане.

Продуманное применение этой технологии в государственных учреждениях наиболее динамично развивающегося государства Центральной Азии может повысить уровень жизни, сократить неравенство и достичь Целей устойчивого развития на национальном уровне. Изучая международный опыт и адаптируя успешные примеры к национальным условиям, проект IPSD помогает государственным органам Узбекистана совершить скачок вперёд за счёт применения технологии блокчейн в проверенных направлениях.

Что такое блокчейн и как он может помочь государству поддержать граждан?

Если говорить простым языком, блокчейн представляет собой базу данных, где данные хранятся в безопасности. Это обеспечивается путём связывания каждой новой записи с предыдущей, что приводит к формированию цепочки блоков данных (англ. block chain — цепь из блоков) — отсюда и название! Физически база данных блокчейна распределена таким образом, что позволяет авторизованным пользователям самостоятельно добавлять данные. Ранее сохранённые данные не могут быть изменены, чтобы не разорвать цепочку и, это делает блокчейн безопасным и надёжным средством хранения цифровых записей в государственных базах данных.

Следуя опыту многих стран в Европе и за её пределами, запущено пилотное внедрение блокчейна в регистрацию актов гражданского состояния в Узбекистане в преддверии его внедрения в Государственном налоговом комитете и Министерстве здравоохранения. Повышение уровня безопасности и доверия к государственным данным отражает цели национальной Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017—2021 годах, которые призваны помочь гражданам страны вести более полноценную жизнь.





Использование е-ЗАГС.

Чтобы убедиться, что преимущества блокчейна сохраняются с течением времени, и что разрывы в доступе к услугам среди разных групп населения сокращаются, а не увеличиваются, внедрение блокчейна в предоставление государственных услуг должно быть постепенным и хорошо продуманным. Исследование проекта IPSD о том, как блокчейн был внедрён другими зарубежными правительствами, и выводы из соответствующей ознакомительной поездки в Бельгию, Нидерланды и Люксембург указывают на необходимость создания сильной правовой и политической базы, а также создания необходимой цифровой инфраструктуры и развития цифровых навыков соответствующих государственных должностных лиц в Узбекистане.

Законодательная среда для блокчейна должна поддерживать постоянные инновации и эксперименты. Исследования ПРООН показывают (pdf), что включение блокчейна в государственные функции требует соблюдения правовых и нормативных требований в различных областях. К ним относятся регулирование криптоактивов, обеспечение соблюдения смарт-контрактов, регулирование цифровой идентификации, защита данных, соблюдение конфиденциальности и целостность данных. Необходимость создания политической среды, поддерживающей такие цифровые инновации в государственном секторе, уже обозначена в Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030».

Для разработки блокчейн-решения для ЗАГСа Узбекистана была нанята IT-компания. Необходимая IT-инфраструктура должна быть установлена в 2022 году вдобавок к уже закупленному сетевому серверному оборудованию. Для сотрудников отделений ИКТ по всей стране будет организована специализированная подготовка.

Извлекая уроки из предыдущих успехов

Чтобы заложить фундамент для интеграции блокчейна в государственные услуги Узбекистана, при этом избежав ошибок, допущенных другими правительствами, потребовалось значительное использование международного опыта, особенно государств-членов ЕС. В ноябре 2021 года проект IPSD организовал ознакомительную поездку в Бельгию, Нидерланды и Люксембург для сотрудников Агентства государственных услуг (ныне Департамент государственных услуг Министерства юстиции), Министерства юстиции, Министерства развития ИКТ и Государственного кадастра для изучения практического применения блокчейна в рамках создания электронных услуг, а также электронного правительства следующего поколения.

В Люксембурге делегация Узбекистана рассмотрела применение и результаты национального проекта TOKEN (The Changing Impact of Blockchain Technology on Public Services), в котором изучались пути предоставления более прозрачных, надежных и эффективных государственных услуг. Участники также узнали, как блокчейн улучшил коммуникацию между правительственными ведомствами и гражданами, уменьшил бюрократические барьеры, повысил вовлечение общественности, укрепил цифровую демократию и прозрачность, а также способствовал автоматизации.





Международный центр приема североморского региона в Гронингене, Нидерланды. Фото: ПРООН в Узбекистане.

Помимо применения блокчейна, нидерландский сегмент ознакомительного тура рассмотрел использование других цифровых решений правительством. Национальная ассоциация муниципалитетов Нидерландов (VNG) использовала цифровые платформы, такие как Open Stad, для создания интерактивных вебсайтов для гражданских инициатив в области общественного пространства. Эта платформа, наряду с гаагским онлайн-порталом MijnDenHaag, который позволяет голландским гражданам улучшать инфраструктуру в своих общинах, потенциально может быть воспроизведена в Узбекистане.

На основе выводов и уроков, извлечённых из ознакомительной поездки, участники разработали дорожную карту по дальнейшей цифровизации сектора государственных услуг Узбекистана.

Цифровые решения для устранения пробелов в государственных услугах

Внедрение блокчейна в систему регистрации актов гражданского состояния Узбекистана является национальным приоритетом в течение последних двух лет. Его применение поможет трансформировать онлайн-предоставление государственных услуг на благо людей по всей стране, включая 15 миллионов граждан, проживающих в сельских районах, и уязвимые группы (в том числе пожилых людей, лиц с инвалидностью, женщин и молодёжь в отдаленных регионах).

Помимо внедрения блокчейна в государственные услуги, ЕС и ПРООН работают над облегчением жизни граждан, в частности, путём запуска новых центров государственных услуг (ЦГУ), которые используют модель «единого окна». Эти инициативы отражают цели более широких реформ, проводимых в Узбекистане с 2017 года, которые направлены на то, чтобы ориентировать государственные органы в первую очередь на удовлетворение потребностей общественности.

В сочетании с другими улучшениями в сфере государственного управления и при условии его правильного внедрения блокчейн может иметь огромные преимущества для всех граждан Узбекистана.