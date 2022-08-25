Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании 24 августа приняли в первом чтении законопроект о поправках в закон «О государственном пенсионном обеспечении граждан».

Сегодня пенсии по инвалидности исчисляются исходя из трудового стажа и прежней заработной платы. Если гражданин, получающий пенсию по инвалидности, продолжает получать её при достижении им пенсионного возраста или по случаю потери кормильца (не переходит на другой вид пенсии), перерасчёт пенсии путём прибавления времени работы не производится.

Проектом закона намечено ввести с 1 января 2023 года порядок перерасчёта каждые два года размера пенсии по инвалидности гражданам, проработавшим год после назначения пенсии по инвалидности I и II групп, с учётом стажа работы и заработной платы.

Изменение было предусмотрено апрельским указом президента, но в нём не было требования о минимальном стаже в один год после назначения пенсии. Заместитель министра финансов Джамшид Абруев отметил, что это просто уточняющая норма, поскольку сегодня за каждый полный год стажа работы сверх требуемого для назначения пенсии базовые размеры пенсий повышаются на 1% от среднемесячного заработка для пенсионеров по инвалидности.

Замглавы Минфина сообщил, что на сегодняшний день в Узбекистане зарегистрировано 782 тысячи лиц с инвалидностью, из них 292 тысячи являются трудоспособными. При этом из трудоспособных только 15%, или 43,8 тысячи, обеспечены занятостью.

«В случае принятия закона в 2023 году к пенсиям 75 тысяч лиц с инвалидностью прибавится в среднем по 300 тысяч сумов. Кроме того, у тех, кто в будущем будет осуществлять трудовую деятельность, размер пенсии будет пересчитываться один раз в два года», — сказал он.

По его словам, сегодня размер пенсии по инвалидности варьируется от 698 тысяч до 2,7 млн сумов, что в среднем равно 1,1 млн сумов.

Для реализации закона в 2023 году из госбюджета потребуется дополнительно 275 млрд сумов в год, сообщил замглавы Минфина.

Депутаты согласились, что принятие документа будет способствовать предотвращению применения различных подходов при исчислении пенсий, устранению ситуаций, порождающих коррупционные факторы, а также увеличению доходов людей с инвалидностью.