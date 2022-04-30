Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 апреля поручил Министерству финансов вместе с другими госорганами в трехмесячный срок внести в Кабинет министров законопроект о поправках в государственное пенсионное обеспечении граждан.

На совещании в пятницу отмечалось, что в настоящее время пенсии по инвалидности исчисляются исходя из трудового стажа и прежней заработной платы. Это напрямую влияет на доходы более 75 тысяч работающих лиц с инвалидностью.

Теперь их пенсии будут пересчитываться каждые два года и индексироваться в зависимости от стажа и заработной платы. На эти цели будет направлено дополнительно 300 млрд сумов.

Согласно указу президента, с 1 января 2023 года вводится порядок перерасчета каждые два года размера пенсии по инвалидности гражданам, проработавшим после назначения пенсии по инвалидности I и II группы, с учетом стажа работы и зарплаты.