Правительство Узбекистана работает над упрощением порядка сертификации импортных автомобилей. Этот вопрос поднимался 17 августа в рамках Недели открытого диалога с предпринимателями, передает корреспондент «Газеты.uz».

Директор компании Premium Auto (официальный представитель компаний BMW, Volvo и Nissan) Шавкат Нурматов сообщил об увеличении импорта люксовых автомобилей в Узбекистан. Но, по его словам, при импорте компания сталкивается с проблемой, связанной с одобрением типа транспортного средства (ОТТС).

ОТТС — сертификат, который подтверждает законность и безопасность технических характеристик для конкретной модели автомобиля, которая не эксплуатировалась ранее на территории страны.

«Если любое юридическое лицо завозит больше одного автомобиля, значит, ему нужно сделать одобрение типа. Чтобы получить его, вы должны предоставить по два автомобиля каждой марки. У нас 12 марок, мы должны дать 24 автомобиля в Госстандарт, заплатить порядка 500 млн сумов, отправить двоих сотрудников в Америку, Германию. Конечная себестоимость автомобиля увеличивается в несколько раз», — заявил предприниматель.

По его словам, такая ситуация привела к тому, что компании начали импортировать дорогие автомобили через физических лиц.

«Точных цифр не знаю, но, по-моему, за полгода в Узбекистан импортировано около 5000 хороших, дорогих автомобилей. Все эти автомобили перешли не к юрлицам, а к физлицам. Если с каждого автомобиля доход составляет 4000−5000 долларов, то с каждой такой суммы не уплачен налог. Это очень большая сумма», — отметил он.

Шавкат Нурматов напомнил, что Германия считается «ведущей страной по сертификации и производстве товаров, а мы требуем от них ещё какой-то сертификат здесь, хотя для этого нет условий». По его словам, у шведской Volvo и немецкой BMW «такое качество, к которому нам стремиться и стремиться».

Заместитель министра финансов Дилшод Султанов отметил, что есть 38 стран, которые занимаются одобрением типа и взаимно обмениваются протоколами испытаний.

«Буквально месяц назад мы это обсуждали и дали предложение по одобрению типа. То есть мы хотим сделать международную модель по одобрению типа. Сейчас я не могу винить „Узстандарт“ и таможенные органы, потому что есть общие правила… Узбекистан тоже подписался под этой конвенцией, соответственно, мы должны признавать одобрения типа разных стран. Для этого мы должны получать протоколы испытаний, на основе которых мы будем одобрять тип», — сказал он.

Как указал замглавы Минфина, этой модели придерживаются соседние и европейские страны. Узбекистан рассматривает предложение по оформлению одобрения типа на основе протоколов испытаний.

«То есть завод-изготовитель, который произвёл BMW, ему нечего скрывать, у него есть аттестованная и аккредитованная лаборатория, которая провела протокол… Этого будет достаточно, чтобы наш „Узстандарт“ посмотрел и дал одобрение типа. Одобрение типа будет идти по одному транспортному средству и потом после этого любой аналогичный транспорт будет завозиться без каких-либо требований по сертификации. То есть один раз одобренная марка второй раз одобрению не подлежит», — заявил он.

Дилшод Султанов сообщил, что на данный момент уточняются детали, каким образом получать эти протоколы.

«Потому что вы как официальный дилер BMW можете получить [сертификат]. А что будет с гражданином, который едет на б/у автомобиле. У него нет одобрения. В других странах это машина должна пройти через одобрение типа, через всю процедуру, неважно, это юридическое или физическое лицо. Отдельные страны сделали исключили. Если дадите время, мы это доработаем», — заверил он.

Гендиректор Узбекского агентства по техническому регулирования при МИВТ (бывш. «Узстандарт») Дилшод Саттаров сообщил, что Министерство транспорта подготовило предложение о поправках в сертификацию, оценку, одобрение типа транспортных средств, проведение климатических испытаний и других.

По его мнению, этот документ поможет решить проблемы предпринимателей и сделать прозрачным импорт автомобилей.

Директор компании Premium Auto сослался на протокол с 16 странами, откуда автомобили могут импортироваться без сертифиамции.

«Даже не протокол, есть постановление президента… 16 стран, в том числе Германия. Она не должна сертифицироваться. Я не знаю, [почему сейчас сертифицируется]», — сказал глава Узбекского агентства по техническому регулирования.

Старая проблема

Проблема уже поднималась Антимонопольным комитетом в деле о ценообразовании автомобилей UzAuto Motors в марте 2020 года. Тогда АМК отмечал «неравные конкурентные условия для хозсубъектов при импорте автомобилей дорогого сегмента, которые не производятся в республике».

С 1 января 2020 года, просуществовав всего год, была отменена льгота на импорт легковых автомобилей стоимостью от 40 тысяч долларов. «Однако для UzAuto Motors были сохранены льготы по акцизному налогу и таможенным пошлинам при ввозе, или фактически при импорте, автомобилей в виде Single Unit Package (в готовом виде)», — отмечал АМК.

Комитет указывал на сложность процедуры сертификации и климатических испытаний ввозимых автомобилей — для автомобилей, завозимых дилерами иностранных компаний, установлены завышенные требования стандартизации и климатических испытаний.

Если официальный дилер импортирует более одного автомобиля одной модели в год, она должна пройти сертификацию и климатические испытания. При этом дилер должен предоставить по две машины каждой модели для тестовых испытаний, и их пробег на территории страны должен составить 15 тысяч км. Кроме того, за каждое испытание необходимо заплатить 30 млн сумов. Дилер также должен за свой счёт отправлять сотрудников по стандартизации на завод-изготовитель, подтверждал АМК.

Более того, ведомство отмечало, что агентство «Узстандарт» не может проводить некоторые лабораторные испытания, необходимые при получении сертификата соответствия для запчастей, включая автомобильные шины.

Для защиты интересов населения и предпринимателей, создания равных условий для бизнеса и здоровой конкурентной среды Антимонопольный комитет обращался в Министерство инвестиций и внешней торговли с предложением рассмотреть на собрании Совета по тарифному и нетарифному регулированию вопрос о снижение импортных пошлин и акцизного налога на ввозимые автомобили, а также упрощении порядка сертификации и проведения климатических испытаний импортных машин.