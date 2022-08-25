Правительство Узбекистана не планирует рассматривать возможность оформления права собственности на постройки легкого типа. Этот вопрос поднимался в рамках Недели открытого диалога с предпринимателями, передает корреспондент «Газеты.uz».

Предприниматель Шавкат Юлдашев сообщил, что с 2012 года в Узбекистане начали выделять земельные участки на возведение строений легкого типа. Они выдавались на основе решений хокима. По его словам, по республике предпринимателям предоставлены земли для возведения 5000 построек, в Ташкенте — 600.

Постройки легкого типа — некапитальные объекты, выполненные из легких конструкций, не предусматривающие устройство сильно заглубленных фундаментов и подземных сооружений (более 0,5 м), которые могут быть разобраны (устранены) и перемещены.

«В итоге на этих землях люди возвели постройки. Но сегодня 6000 предпринимателей страдают из-за того, что им не предоставляется право собственности на имущество», — сказал он.

Шавкат Юлдашев считает, что государство могло бы дать разрешение на выдачу права собственности на имущество без земли.

Предприниматель утверждает, что владельцы построек через суд смогли получить право собственности на имущество.

«Если не ошибаюсь, суды приняли около 2000−3000 решений [о выдаче права собственности]. А сейчас предпринимателям отменяют это право, а судей увольняют. Тогда придётся уволить всех судей в экономических судах, поскольку они дали право. Этот вопрос касается прокуратуры, Минюста, бизнес-омбудсмана. Это порождает коррупционные схемы», — заявил предприниматель.

Актам Мухаммадиев. Фото: МИВТ

Заместитель министра юстиции Актам Мухаммадиев сообщил, что в рамках совершенствования земельного законодательства виды земельных прав были сокращены с 6 до 3. Он отметил, что земли для построек легкого типа выделялись на временной основе для строительства магазинов и других сооружений из легких конструкций.

«Если поднять решения о выдаче земель на возведение сооружений из легких конструкций, то ни в одном из них не предоставлялось право собственности. Здесь название говорит само за себя — постройка легкого типа. Если в какой-то период эта земля понадобится для государственных нужд, то, например, хокимият с предупреждением может возвратить эту землю», — сказал он.

Замглавы Минюста также отметил, что в этой сфере не встречал решений судов о присвоении прав собственности.

«Если земля выделена для строительства объекта из легких конструкций, никто не может определить им право собственности. Если даже определили, то это неправильно. Если хокимият обращался в вышестоящие инстанции суда, то решение [суда первой инстанции] будет отменено», — заявил он.

Актам Мухаммадиев подчеркнул, что на сегодняшний день никак не решить вопрос с правом собственности для построек легкого типа, поскольку законодательство этого не позволяет.