Национальные специалисты и международные эксперты, работающие в сфере доступа к правосудию для детей, собрались 25 августа на конференции «Доступ детей к правосудию в Узбекистане: текущее состояние и перспективы», сообщила пресс-служба ЮНИСЕФ в Узбекистане.

На встрече обсуждались барьеры и возможности доступа детей к правосудию в Узбекистане.

«Обеспечение доступа к правосудию для девочек и мальчиков означает наличие правовых норм, систем и практики по использованию справедливых, своевременных и эффективных средств защиты в случае нарушения прав каждого ребёнка, включая право на образование, здравоохранение, социальную защиту и защиту детей от насилия и жестокого обращения», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

«Совместные усилия специализированных кадров системы правосудия и социальной защиты должны быть направлены на обеспечение наилучших интересов ребёнка, которые включают его специальные потребности, возраст, пол и способности», — отметил он.

С 2016 года в Узбекистане продолжается новый этап правовых и судебных реформ, направленных на приведение национального законодательства и правовой практики в соответствие с международными стандартами и внедрение международного опыта в области обеспечения верховенства закона, отмечается в сообщении.

«Несмотря на то, что в ходе реформ были достигнуты некоторые существенные законодательные изменения, обеспечение доступа детей к правосудию не было отмечено в качестве отдельного приоритета в программе правовой реформы и реформы верховенства права в Узбекистане», — подчеркнули в ЮНИСЕФ.

«Доступ к правосудию для детей связан не только с укреплением судебной и административной систем. Речь идет о тесном взаимодействии и сотрудничестве различных государственных органов, — сказала уполномоченная по правам ребенка Алия Юнусова. — Доступность детей к правосудию предполагает наличие наказаний, не связанных с лишением свободы, и применение лишения свободы лишь в качестве крайней меры».

В конференция приняли участие члены Сената и депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, представители государственных органов, работники сферы, активисты гражданского общества, академики, международные эксперты и представители агентств ООН и других международных организаций, представленных в Узбекистане.

Участники конференции согласовали краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные действия по расширению доступа к правосудию для детей в Узбекистане. Они дали следующие общие рекомендации с подробным руководством действий для каждого из них:

1. Разработка и принятие комплексных правовых и политических рамок для обеспечения равного доступа к правосудию для детей.

2. Обеспечение специализации систем уголовного, гражданского и административного судопроизводства и адаптация механизмов правовой защиты к правам и потребностям детей, находящихся в контакте с законом.

3. Обеспечение оказания своевременной и качественной юридической помощи детям, находящимся в контакте с законом.

4. Применение лишения свободы детей в качестве крайней меры и на максимально короткий промежуток времени.

5. Улучшение сбора и управления данными, а также проведение исследований по доступу детей к правосудию в целях разработки, реализации, мониторинга и оценки политики и программ в этой области.

6. Инициировать расширение правовых возможностей детей и привлечь семьи и специалистов к поддержке доступа детей к правосудию.

7. Усиление межсекторального сотрудничества для обеспечения равного доступа детей к правосудию.

8. Борьба с социальными нормами, препятствующими доступу детей к правосудию.