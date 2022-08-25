В среду, 24 августа, ракетный удар был нанесен по поезду и железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский во время своего выступления по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН.

По словам главы государства, он получил эту информацию, когда направлялся делать свое обращение.

«Четыре пассажирских вагона сейчас горят. По состоянию на сейчас убиты по меньшей мере 15 человек и около 50 человек ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться», — сказал Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что общее число жертв ракетного удара по станции и жилому сектору составило 25 человек. Двое из них дети — 11-летний мальчик погиб под завалами дома, 6-летний ребенок — во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции. По его данным, пострадал 31 человек.

Министерство обороны России прокомментировало удар по Чаплино днем 25 августа.

«В результате прямого попадания ракеты „Искандер“ по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий на Донбассе», — сообщило РИА Новости со ссылкой на сводку Минобороны.