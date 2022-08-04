На пленарном заседании Сената 4 августа рассмотрены поправки в статью 206−1 Кодекса Узбекистана об административной ответственности, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Эта статья предусматривает санкции за невыполнение требований охранного ордера лицом, совершившим притеснение или насилие либо склонным к их совершению.

Действующая версия предполагает наложение штрафа от 1 до 3 базовых расчётных величин (БРВ) или административный арест до 15 суток. Поправками предлагается увеличить размер штрафа до 5−10 БРВ.

Сенаторы отметили, что при разработке закона не приняты во внимание «уровень социально-экономического развития государства, доходы населения, их социально-психологическое положение, а также реализуемые реформы по сохранению семей и предложения международных организаций».

В частности, рекомендации ООН по разработке законодательства о насилии в отношении женщин предусматривают, что наложение штрафов на лиц, обвинённых в домашнем насилии, следует рассматривать как бремя в первую очередь для потерпевшей и поэтому как неприемлемую форму наказания для правонарушителей.

В заключительных рекомендациях 6-го периодического доклада Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин подчёркнуто, что за несоблюдение принципов защиты нужно применять соответствующие сдерживающие меры наказания.

Кроме того, в 35-ой рекомендации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин сказано, что применение мер защиты не должно ложиться чрезмерным финансовым, бюрократическим или личным бременем на женщин, пострадавших от насилия или в результате насилия.

По мнению местных и зарубежных экспертов, наложение штрафа на лицо, совершившее притеснение и насилие, за нарушение охранного ордера, усиливает вероятность нарушения обязательств Узбекистана по статье 2 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (воздерживаться от совершения каких-либо дискриминационных актов или действий в отношении женщин), отметили сенаторы.

«Это, в свою очередь, может негативно сказаться на показателях Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах», — подчёркивается в сообщении.

На основании вышеизложенного сенаторы отклонили поправки в КоАО с увеличением штрафа за нарушение требований охранного ордера.

Почему штрафы не эффективны в борьбе с домашним насилием?

О том, почему нельзя штрафовать за домашнее насилие, ранее писал проект против насилия в Узбекистане NeMolchi.uz. Среди основных причин — как упоминалось выше, общий бюджет семьи.

«Возможно, такая санкция допустима для чужих людей, например, соседей, но, если речь о семейном насилии, в больших количествах случаев в семьях совместный бюджет. И именно из семейного кармана придется отдать немаленькую сумму, возможно, до 3 млн сумов. Любая женщина сразу поймёт, что каждое её обращение обходится дорого прежде всего ей и её детям, и сто раз подумает прежде, чем пожаловаться на то, что муж снова бьёт», — говорится в публикации.

Кроме того, уплата штрафа за насилие нормализует ситуацию в целом: «В голове у людей выстраивается ассоциация: семейное насилие — это не преступление, а расходы. Не будет наказания, не будет общественного порицания, всё пройдёт тихо и незаметно, а значит не стыдно».

Следует принимать во внимание, что агрессор, вернувшись после административного ареста или уплатив штраф, станет ещё злее и уверенней в собственной безнаказанности, пишет NeMolchi.uz.

«Охранный ордер так и не стал действенным инструментом защиты жертв насилия. Пострадавшие вынуждены оставаться жить с насильником, „примиряться“ и „сохранять семью“, к этому их подталкивает вся правоохранительная система и институт махалли», — отмечается в публикации.

«Чтобы изменить ситуацию, нужно улучшать систему защиты от притеснения и насилия, а не просто повышать штрафы за домашнее насилие», — резюмирует NeMolchi.uz.