ПРООН в Узбекистане в сотрудничестве с Министерством по поддержке махалли и старшего поколения запустила специальные курсы по обучению глав ряда махаллей Ташкента профилактике насильственного экстремизма и быстрого реагирования на признаки радикализации. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе агентства ООН.

В течение четырех дней более 100 представителей махаллей (включая их председателей, представителей молодежи и женщин-лидеров) получат возможность изучить законодательство Узбекистана в сфере противодействия терроризму и экстремизму, вопросы защиты прав человека в процессе предотвращения насильственного экстремизма, оказание психосоциальной поддержки, угрозы насильственного экстремизма под прикрытием религии, гендерные аспекты вопроса и другое.

Мероприятие организуется в рамках глобального проекта «Повышение устойчивости к насильственному экстремизму в Азии (STRIVE Asia)» — совместного партнерства ЕС и ООН, целью которого является содействие предотвращению и противодействию насильственному экстремизму в Центральной Азии. Южной и Юго-Восточной Азии.

Основной целью является содействие в улучшении подготовленности государственных органов и представителей неправительственных организаций, вовлеченных в дела предупреждения и предотвращения насильственного экстремизма в странах-бенефициарах.

ПРООН в рамках этого проекта поддерживает правительство Узбекистана в реализации Национальной стратегии по противодействию экстремизму и терроризму на 2021−2026 годы" путем содействия усилиям в махаллях по улучшению социально инклюзивного процесса принятия решений, разработке и реализации проектов в сфере противодействия и предотвращения экстремизма, а также выявлению на ранней стадии случаев недовольства среди населения, способствующих экстремизму.