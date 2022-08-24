Редакция интернет-издания Каракалпакстана KRuz.uz объявила о закрытии проекта. О причинах прекращении работы не сообщается.

Сайт считается оним из первых частным СМИ в Каракалпакстане. Он был основан в июле 2016 года журналистом Фуркатом Юсуповым, который погиб в 2018 году, пытаясь спасти двух тонущих девушек в канале в Нукусе.

После этого изданием руководил его брат Искандар Юсупов. «Газета.uz» писала про него, когда он вместе с другими журналистами был вызван в прокуратуру в рамках дела о распространении информации о смерти бывшего председателя Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мусы Ерниязова.

«Отныне любые сообщества или группы, открытые под названием KRuz.uz, имеют неофициальный статус. Администрация сайта выражает огромную благодарность всем подписчикам, которые были с KRuz.uz с 2016 года», — отмечается в заявлении. Позже это заявление было удалено.

На момент публикации сайт KRuz.uz не функционирует, в Telegram-канале издания c 33,7 тысячи подписчиков удалены все сообщения, а страница в Instagram недоступна.

Согласно архиву Telegram, издание опубликовало последние посты в своём канале утром 22 августа.