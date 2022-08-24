Dosso Dossi Fashion Show, получившее всемирное признание благодаря показам моды, проведенным в Турции, и топ-моделям, представленным на подиуме, впервые организовало выставку в Ташкенте.





«Мы очень рады быть в Узбекистане. Мы хотим сделать нашу выставку в Узбекистане традиционной и довести ее до гораздо больших объемов», — рассказал Хикмет Эраслан, председатель правления Dosso Dossi Holding, который представил 100 различных текстильных брендов покупателям из Узбекистана и соседних стран.





На мероприятии, прошедшем 24−25 августа в Tashkent Congress Hall Hilton, продукция более 100 турецких брендов была представлена покупателям готовой одежды из Узбекистана и соседних стран.





Председатель правления Dosso Dossi Holding Хикмет Эраслан, отметив, что команда компании приехала в Узбекистан с мероприятием впервые, сказал, что все очень довольны оказанным вниманием.





«На наших мероприятиях устраиваем показы мод, на которых всемирно известные топ-модели и концерты известных певцов собирают покупателей и продавцов. Продавая турецкие текстильные изделия с высокой добавленной стоимостью, мы меняем мир к лучшему с помощью нашей концепции Business Holiday, которая выводит праздник на первый план», — сказал Хикмет Эраслан, отметив, что компания уже около 19 лет проводят успешные мероприятия по доставке готовой турецкой одежды покупателям из 30 стран.





«Мы очень рады быть в Узбекистане на этот раз вместе с нашими узбекскими братьями, которые участвовали на мероприятии и не оставили нас одних.

Мы сделаем узбекскую выставку традиционной и продолжим ее с возрастающим с каждым годом объемом. Будем расширять ассортимент нашей продукции за счет добавления новых секторов и будем самой большой организацией моды в Узбекистане, а также силой, которая приведет любителей моды в Узбекистан. В то же время мы будем способствовать продвижению Узбекистана и развитию туризма", — отметил Хикмет Эраслан.

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