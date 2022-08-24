Новый Узбекистан стремительно развивается. С 2017 года президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым принято более 4000 решений и указов, направленных на реформирование всех сфер жизни общества и государства. Одним из них является указ «Об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020−2030 годы». В целях внесения вклада в исполнение указа и развития агропромышленности была создана торговая площадка Agrobaza.uz.

Об Agrobaza.uz

Agrobaza.uz — это площадка, где могут быть размещены товары и услуги сельского хозяйства со всего мира. В 2019 году проект был запущен в тестовом режиме. В течение 2,5 лет проект дорабатывался. Учитывались все нюансы и комментарии, что позволило довести площадку до совершенства. Несмотря на то что сайт только набирает обороты, количество посетителей активно растет. Сегодня 74% посетителей составляют соотечественники, а остальная часть — посетители из России, Казахстана, Турции и стран СНГ.

Товары на сайте можно приобрести или разместить в следующих категориях:





Преимущества Agrobaza.uz

Agrobaza.uz — проект в Узбекистане, в рамках которого представлены исключительно сельскохозяйственные товары и услуги. Площадка дает возможность развивать бизнес и увеличивать прибыль за счет привлечения клиентов не только со всего Узбекистана, но и из других стран СНГ.

Возможности системы

В сайт встроена система CRM. Благодаря простому интерфейсу система интуитивно понятна, она помогает принимать, обрабатывать новые заказы и запросы от клиентов, а также вести их учет.

Площадка предоставляет два варианта презентации товаров — витрина продавца и отдельный сайт, который можно создать всего за 15 минут.

Витрина продавца создается автоматически после регистрации на сайте. Там же представлена информация о продавце и весь ассортимент товаров.

На основе площадки можно создать отдельный сайт. Продавец может самостоятельно настроить дизайн сайта или присвоить ему уникальный домен.

Agrobaza.uz не является посредником между продавцом и покупателем. Представленные на площадке товары и услуги реализуются без наценок или комиссионных. Сайт не участвует в денежных операциях, а лишь предоставляет возможность размещения товаров.





«За короткое время проект уже достиг большего, чем мы ожидали. Количество пользователей и клиентов также растет быстро. Подобные высокие результаты вдохновили нас, и мы хотим развить проект до международных масштабов. Главная цель — сделать так, чтобы между потребителем и мерчантом не было посредников. Чтобы они взаимодействовали напрямую без комиссий и переплат», — рассказал о цели проекта его основатель и главный руководитель Окил Каримов.

Agrobaza.uz — это проект, призванный объединить агропромышленный комплекс Узбекистана в одном месте. Достигнутые высокие результаты демонстрируют, что торговая площадка может внести вклад в развитие сельского хозяйства в соответствии с мировыми стандартами. Кроме того, Agrobaza.uz поспособствует созданию дополнительных рабочих мест и даст соотечественникам возможность стать самозанятыми.

Сайт: agrobaza.uz

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