Orient Metal, входящий в Orient Group, будет разрабатывать комплексные решения для железнодорожной отрасли. В планах компании — выпускать современные микропроцессорные устройства для систем железнодорожного оборудования и оказывать услуги по построению, эксплуатации и техническому обслуживанию станционных, перегонных и диагностических систем железнодорожного транспорта.





Для одного из крупнейших заказчиков — «Узбекистон темир йуллари» — Orient Metal разворачивает сложную систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов (МПЦ) на станциях, отвечающих за безопасность участков путей и других вспомогательных объектов.

«Это первый подобного рода проект в Узбекистане, который повысит безопасность работы железных дорог и столичного метрополитена. В рамках реализации проекта планируются модернизация и реабилитация существующих систем управления движением поездов, а также снижение бюджетных расходов до 50%», — прокомментировал событие глава Orient Metal Дильшод Шукуров.





Помимо этого, компания предлагает консалтинговые услуги в области автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном транспорте.

Импортные системы МПЦ будут полностью локализованы. Сертификацией и стандартизацией систем МПЦ займутся местные специалисты.

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