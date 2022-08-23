Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене ряда регулярных рейсов из Ташкента, а также городов России, Казахстана и Турции в Самарканд, запланированных на 12−20 сентября.

Это касается следующих рейсов:

HY041/042, HY043/044 Ташкент — Самарканд — Ташкент;

HY275\276 Самарканд — Стамбул — Самарканд;

HY605\606 Самарканд — Москва — Самарканд;

HY767\768 Самарканд — Алматы — Самарканд;

HY639\640 Самарканд — Санкт-Петербург — Самарканд;

HY9606\9605 Москва — Самарканд — Москва.

По данным авиакомпании, рейсы отменены по техническим причинам Международного аэропорта Самарканда.

Пассажиры отменённых рейсов имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату после возобновления полетов, напомнили в Uzbekistan Airways.

Напомним, 15−16 сентября в Самарканде состоится саммит глав государств — участников Шанхайской организации сотрудничества.