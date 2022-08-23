Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий создается при Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды в соответствии с постановлением правительства от 18 августа, сообщила Norma.uz.

Основные направления работы нового НИИ:

изучение современного состояния окружающей среды, влияния загрязняющих веществ на биоразнообразие, в том числе на редкие, исчезающие виды растений и животных;

исследования в области охраны земельных ресурсов, борьбы с деградацией земель;

предотвращение загрязнения подземных и поверхностных вод, разработка эффективных методов и технологий очистки и переработки сточных вод;

анализ атмосферного воздуха, влияния содержащихся в нем загрязняющих веществ на окружающую среду и природу, разработка новых эффективных методов и технологий, обеспечивающих снижение загрязнения атмосферы;

разработка эффективных методов и технологий по переработке и утилизации бытовых отходов;

внедрение «зеленых» и ресурсосберегающих технологий.

Институт является базовой научной организацией в области экологии и охраны окружающей среды и головным исполнителем по государственному заказу.

Документом также утвержден план научно-исследовательских работ на 2022−2024 годы.

В институте будет создан Совет по координации научных исследований в области экологии и охраны окружающей среды. Директор института и его заместители назначаются и освобождаются от должности председателем Госкомэкологии. Заместитель директора института по науке и инновациям назначается на должность и освобождается от должности по согласованию с Министерством инновационного развития.