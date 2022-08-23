Научно-исследовательский институт окружающей среды и природоохранных технологий создается при Государственном комитете по экологии и охране окружающей среды в соответствии с постановлением правительства от 18 августа, сообщила Norma.uz.
Основные направления работы нового НИИ:
- изучение современного состояния окружающей среды, влияния загрязняющих веществ на биоразнообразие, в том числе на редкие, исчезающие виды растений и животных;
- исследования в области охраны земельных ресурсов, борьбы с деградацией земель;
- предотвращение загрязнения подземных и поверхностных вод, разработка эффективных методов и технологий очистки и переработки сточных вод;
- анализ атмосферного воздуха, влияния содержащихся в нем загрязняющих веществ на окружающую среду и природу, разработка новых эффективных методов и технологий, обеспечивающих снижение загрязнения атмосферы;
- разработка эффективных методов и технологий по переработке и утилизации бытовых отходов;
- внедрение «зеленых» и ресурсосберегающих технологий.
Институт является базовой научной организацией в области экологии и охраны окружающей среды и головным исполнителем по государственному заказу.
Документом также утвержден план научно-исследовательских работ на 2022−2024 годы.
В институте будет создан Совет по координации научных исследований в области экологии и охраны окружающей среды. Директор института и его заместители назначаются и освобождаются от должности председателем Госкомэкологии. Заместитель директора института по науке и инновациям назначается на должность и освобождается от должности по согласованию с Министерством инновационного развития.