Уполномоченный Олий Мажлиса по правам ребёнка Алия Юнусова прокомментировала ситуацию в Доме милосердия №21 в Ташкенте, где накануне воспитанники провели акцию протеста с плакатами. На одной видеозаписи видно, как дети за забором учреждения скандируют: «Уходите», предположительно медсестре. На другой записи можно услышать: «Нас бьют». Некоторые дети держат плакаты.

Алия Юнусова написала, что около 14 часов 21 апреля она посетила дом милосердия и поговорила с его руководством, сотрудниками и детьми. «Администрация детского дома пошла по принципу „Лучший способ обороны — нападение“», — написала детский омбудсман в Фейсбуке.

«Очевидно, что это спланированная акция, организованная со стороны руководства детского дома с целью отвлечь внимание от имеющих место внутренних негативных проблем, в частности, нарушения прав и свобод, интересов детей, жестокого обращения с детьми», — указала она.

Что послужило причиной и каковы истинные мотивы случившегося, будут разбирать компетентные органы, подчеркнула детский омбудсман.

Алия Юнусова также сообщила, что за два дня до этого — 19 апреля — ей поступила информация о госпитализации в психиатрическую больницу одной из воспитанниц. Эта информация подтвердилась 20 апреля в ходе посещения психиатрической больницы. Воспитанница действительно была привезена бригадой скорой помощи, но без сопровождения представителя детдома.

Уполномоченный по правам ребёнка также сообщила, что получила информацию о нескольких случаях помещения воспитанников дома милосердия в медучреждение. В ходе беседы с руководством дома милосердия были обсуждены случавшиеся побеги детей и последующее за ними помещение детей в психиатрическую больницу, пагубное влияние этой практики на психологическое состояние детей, запугивания и недружелюбного отношения к детям.

Омбудсман указала на недопустимость применения недозволенных методов воспитания и ответственности за нарушение прав ребенка.

Ранее Министерство народного образования прокомментировало ситуацию так: «В ходе расследования выяснилось, что у воспитанников учреждения сформировалось настроение недовольства в отношении одного из сотрудников. На данный момент обстановка стабильная, воспитанники дома милосердия следуют распорядку дня, ситуация под контролем».