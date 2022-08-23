Digital-оператор Beeline продолжает расширять сеть, улучшая качество связи на всей территории Узбекистана. Только летом Beeline Uzbekistan ввел в строй более 430 новых базовых станций (БС). Всего же с начала 2022 года сеть компании пополнилась более 1350 БС разных стандартов, что позволило значительно улучшить покрытие и емкость мобильной сети Beeline. Преимущество отдается технологии 4G с высокими скоростями мобильного интернета.

Новое оборудование устанавливается чаще всего в тех местах, где быстрее растет число абонентов и генерируемого ими трафика, а значит, требуется расширение сети. Кроме того, базовые станции строятся в населенных пунктах, куда мобильная связь и интернет приходят впервые. Но их в стране все меньше: за время своей работы в Узбекистане Beeline вывел в эфир уже более 14 тысяч БС.

Особое внимание оператор уделяет расширению скоростной сети 4G. Только в июне и июле новые базовые станции этого стандарта запущены в Ташкенте и Ташкентской области, а также в Андижанской, Бухарской, Джизакской, Навоийской, Наманганской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Ферганской, Хорезмской областях и Каракалпакстане. Высокоскоростным сервисом передачи данных по технологии 4G были обеспечены 330 населенных пунктов. Жители пяти труднодоступных сел, где ранее полностью отсутствовала связь, теперь смогут по достоинству оценить качество связи Beeline.

Digital-оператор ведет развитие сети в тесном взаимодействии с отраслевым министерством.





«Наше министерство делает все возможное, чтобы создать благоприятные условия для работы операторов и провайдеров в стране. Наряду с этим мы их просим расширять охват и улучшать качество оказываемых услуг. Основная цель — предоставление высокоскоростного, качественного мобильного интернета для удовлетворения потребностей населения и предпринимателей. Именно это стремление лежит в основе наших совместных проектов», — прокомментировал сотрудничество с Digital-оператором министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шерзод Шерматов.

В настоящее время связь оператора доступна для более 92% населения Узбекистана, сеть 4G — 70%. С начала 2022 года этот показатель увеличен на 8%.





«Мы хотим, чтобы возможностями высокоскоростного мобильного интернета пользовались все наши клиенты. Поэтому интенсивное развитие сети 4G продолжится с нарастающим темпом. Современные digital-технологии будут доступны даже в самых отдаленных населенных пунктах страны», — отметил генеральный директор Beeline Uzbekistan Анджей Малиновски.

С подробным списком адресов, где установлены новые базовые станции Beeline Uzbekistan, можно ознакомиться на сайте.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга Veon со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

Veon — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 220 млн абонентов в восьми странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают около 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана Veon инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было уплачено налогов на сумму свыше 1,8 млрд долларов.

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