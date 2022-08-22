При выборе ноутбука для учебы часто возникает желание сэкономить и взять устройство попроще. Однако современное обучение не ограничивается набором текста. Любая творческая задача, будь то визуализация, дизайн или обработка фото и видео, требует наличия производительного GPU. Поэтому стоит присмотреться к моделям с дискретной графикой. Такие ноутбуки отлично подойдут для учебы, работы и творчества, а также на них можно поиграть.

Модели на базе NVIDIA GeForce RTX в разы ускорят визуализацию 3D-сцен, обработку фото и видео, дизайн, разработку, проектирование и многие другие задачи. Тратить меньше времени на проекты помогут ИИ-инструменты с ускорением на тензорных ядрах в RTX GPU. Например, автоматические маски и кадрирование в Davinci Resolve и Premiere Pro сохранят ваше время, избавив от необходимости вручную выделять и отслеживать объекты. Нейронные фильтры в Photoshop помогут мгновенно отредактировать портретные фотографии, а Gigapixel AI добавит новые детали в видео.

RT- и тензорные ядра в видеокартах RTX ускоряют более 75 популярных приложений, таких как Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, Davinci Resolve, Blender, Cycles, Arnold, Octane, V-Ray, Unreal Engine 4 и 5, Unity, OBS. Более 200 приложений ускоряются при помощи CUDA на видеокартах NVIDIA.

Кроме того, платформа RTX дает доступ к ряду эксклюзивных приложений. Если нужно принять участие из дома в онлайн-семинаре, а у соседей идут ремонтные работы, то приложение NVIDIA Broadcast, используя ИИ, устранит все посторонние звуки в реальном времени. Если требуется быстро набросать природный пейзаж, то приложение NVIDIA Canvas на базе ИИ сделает это за вас. Если вы готовите проект для курсовой, то NVIDIA Omniverse поможет создать ассеты при помощи ИИ и организовать совместную работу с другими художниками.

Скрасить игровой досуг помогут технологии NVIDIA DLSS и Reflex. Нейросеть в DLSS повышает частоту вывода кадров в два раза в более 200 играх и приложениях, а Reflex делает управление отзывчивым и комфортным в более 20 популярных соревновательных играх.

Ноутбуки с NVIDIA RTX, которые CA Distribution кратко представит ниже, отлично подходят как для игр, так и для творческих, учебных и рабочих задач.

Lenovo IdeaPad Gaming 3

У Lenovo IdeaPad Gaming 3 — 15,6-дюймовый экран, процессор Intel Core i7−11370H 3,3 ГГц — 4,8 ГГц, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050. Частота обновления экрана — 120 Гц.

Ноутбук справится с популярными соревновательными играми в 1080p и ААА-играми на средне-высоких настройках, а также подойдет для обучения, обработки фото и видео в 4K. Однако по точности цветопередачи модель не подходит для дизайнеров и цветокорректоров, так как цветовой охват sRGB — всего 65%.

Victus by HP Laptop 16

Victus от HP — быстрая модель на процессоре Intel Core i7. GeForce RTX 3060 поможет играть в игры на максимальных настройках — в 1080p с трассировкой лучей и DLSS. Эта модель подойдет для обучения 3D-моделированию, обработки фото и видео с разрешением до 6K, а также для проведения игровых стримов.

Экран у ноутбука яркий, обновляется с частотой 144 Гц. Ресурс батареи — более шести часов при выполнении простых задач. Ноутбук тяжелый — 2,47 кг, зато нет проблем с охлаждением.





OMEN by HP Laptop 16

Omen от HP во многом сходен с Victus, но немного легче. Объем SSD-накопителя вдвое меньше — 512 Гб. Victus и OMEN с успехом применяются для создания 3D-моделей, видеомонтажа и дизайна.





Acer Nitro 5

В Acer Nitro 5 комбинация мощного процессора Ryzen 7 5800H и видеокарты RTX 3060 обеспечивает высокую частоту кадров на высоких или максимальных настройках при QHD-разрешении. DLSS помогает использовать трассировку лучей даже в 2K.

По цветовому охвату (sRGB — 96%) хорош для дизайнерских задач. Модель также подойдет для 3D-моделирования, рендеринга, обработки видео с разрешением до 6K и проведения игровых стримов.





Lenovo Legion 7

Lenovo Legion 7 — флагманская модель с видеокартой GeForce RTX 3070 для работы с тяжелыми 3D-сценами и монтажа видео в 8K. Ноутбук справится с играми в QHD на максимальных настройках с DLSS. У ноутбука — процессор Intel Core i9, 32 Гб RAM, SSD-накопитель емкостью 1 Тб. Частота обновления экрана — 165 Гц, яркость — 500 Нит, цветовой охват sRGB — 100%. Это хоть и дорогая, но крайне производительная и универсальная машина.

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