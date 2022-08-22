Руководство Министерства внутренних дел не давало указаний забирать личные телефоны сотрудников дорожно-патрульной службы во время несения службы, это может быть личной инициативной руководителей на местах. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД Шохрух Гиясов.

По данным Kun.uz, на совещании под председательством заместителя министра внутренних дел — начальника Департамента общественной безопасности Бекмурода Абдуллаева, было дано указание запретить использование личных телефонов (средств мобильной связи) всеми сотрудниками ДПС в республике во время несения службы.

По его словам, сотрудники ДПС обязаны сдавать личные мобильные телефоны во время утреннего инструктажа, выходить на службу без телефона и не пользоваться им во время работы.

Кроме того, как сообщает издание, сотрудникам запрещено отвечать на предложения участников движения поговорить с кем-либо по телефону (на самом деле это требование существует давно). Руководителям поручено строго следить за соблюдением сотрудниками этой инструкции.

Сотрудников предположительно предупредили, что любой, у кого при проверке будет обнаружен телефон, будет уволен.

На местах уже начали выполнять это требование и собирать телефоны у сотрудников ДПС в ходе предслужебного инструктажа (развода).

Однако новое требование вызвало недовольство у многих сотрудников ДПС, пишет Kun.uz.

«Почему другим госслужащим можно пользоваться личным телефоном, а сотрудникам ДПС нельзя? Разве требования не должны быть одинаковыми для всех? Будет ли этот Бекмуродов, те, кто в министерстве, и те, кто в правительстве, работать без телефонов? Мы работаем в жару летом и в холод зимой. Мы не жалуемся, потому что сами выбрали эту профессию. Ну это уже чересчур. Если они считают, что телефон является основой для коррупционных действий, у нас есть нательные камеры, пусть они обеспечивают их контроль, и пусть каждый день тщательно просматривают [записи]. Если мы остановим машину какого-нибудь важного человека за нарушение правил, даже если мы не возьмем трубку, он выйдет на наше начальство, и мы получим поручение по рации „отпусти!“ и должны будем повиноваться. Если они хотят очистить систему, пусть прекратят такие случаи, а не принимают абсурдные решения», — сообщил анонимно один из сотрудников.

«У сотрудников тоже есть семьи. В жизни бывают разные ситуации. У кого-то дома пожилые родители. У кого-то жена может быть беременна, у кого-то ребенок может быть болен. Как они свяжутся с членами семьи, если им понадобится помощь? Неужели руководители не думают о последствиях, прежде чем что-то требовать? Что, у нас не может быть личной жизни? — сказал другой сотрудник.

Глава пресс-службы МВД Шохрух Гиясов заявил, что руководство МВД не давало такое указание, а попросило сотрудников не отвечать на звонки незнакомых людей или водителей.

«Что касается вопроса о том, что у сотрудников собирают личные телефоны, то это может быть личной инициативой некоторых руководителей в этих местах. Такие случаи будут изучены», — сообщил он.

Шохрух Гиясов также сообщил, что будут изучены действия пресс-секретаря СБДД МВД Азиза Муродова, который предположительно не ответил на звонки журналистов, которые хотели уточнить информацию о запрете телефонов.

«Его прямая обязанность — немедленно отвечать журналистам, и он будет подвергнут дисциплинарному наказанию, если не будут выявлены объективные причины не отвечать на звонки», — говорится в сообщении.