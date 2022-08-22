Монополия на обязательное страхование жизни военнослужащих в Узбекистане ликвидируется. Соответствующее постановление 17 августа издал Кабинет министров.

Документом вносятся поправки в постановление о государственном обязательном страховании военнослужащих и военнообязанных от января 1994 года.

Теперь уполномоченный страховщик будет определяться на основе открытого конкурса. Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Служба государственной безопасности, Национальная гвардия, Центр развития электронных технологий, Государственная служба безопасности президента и Государственный таможенный комитет будут ежегодно заключать со страховщиком договора по страхованию.

У госкомпании «Узбекинвест» с 2003 года (до этого у «Кафолат») были эксклюзивные права на страхование этих ведомств. Теперь пункт 4.1 постановления о монополии «Узбекинвеста» утрачивает силу.

Правительство поручило принять меры по привлечению в сферу других страховщиков для участия в конкурсе. Выполнение задачи возложено на вице-премьера, главу Минэкономразвития Джамшида Кучкарова.

Отмена эксклюзивных прав в сфере страхования военнослужащих предусматривалась указом президента от 8 апреля, но срок для выполнения поручения был отведён до июня.