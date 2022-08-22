Руководитель строительной компании «Такомил курилиш сервис» в Андижанской области покончил с собой. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях в воскресенье, подтвердил хокимият области.

В сообщении Telegram-канала Kompromatuzb говорится, что инцидент произошёл в Джалалкудукском районе, где мужчина повесился в в спортзале, который строила его компания. При этом отмечается, что за день до этого предпринимателя на собрании с участием 200−300 человек оскорбили хоким и прокурор района.

Пресс-служба хокимията Андижанской области в своём заявлении опровергла, что в районе проводилось собрание с таким количеством людей и что хоким и прокурор оказывали давление на главу компании.

«Кроме того, — говорится в сообщении, — предпринимателю было выделено 85% стоимости проекта, строительство которого ведётся. Предприниматель также попросил в качестве практической помощи 250 млн сумов, в ответ на его обращение хоким области дал поручение выделить дополнительно 350 млн сумов, т. е. всего 600 млн сумов, этот вопрос в установленном порядке внесён на 10-дневное обсуждение в кенгаш народных депутатов».

«В ходе изучения появляются другие подробности, связанные с самоубийством руководителя ООО „Такомил курилиш сервис“. Органы прокуратуры ведут расследование по данному факту. По этой теме будет предоставлена подробная информация», — отметили в хокимияте.

Согласно данным ЕГРПО, компания «Такомил курилиш сервис» (вид деятельности — строительство жилых зданий) была зарегистрирована в ноябре 2005 года в Улугнорском районе этой же области. Её 100-процентным владельцем и руководителем указан Аъзамжон Вохобжонов.

Это третий случай самоубийства предпринимателей в Андижанской области за лето. 23 июня повешенным на дереве одного из фермерских хозяйств был найден глава ООО «Буз Икбол чорваси» в Бустонском районе Н. С. Через месяц, 25 июля в саду своего дома в Шахриханском районе повесился сооснователь молочного завода Rash Milk Рахмиддин Мирзаев.