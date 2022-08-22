Руководитель строительной компании «Такомил курилиш сервис» в Андижанской области покончил с собой. Информацию об этом, появившуюся в социальных сетях в воскресенье, подтвердил хокимият области.
В сообщении Telegram-канала Kompromatuzb говорится, что инцидент произошёл в Джалалкудукском районе, где мужчина повесился в в спортзале, который строила его компания. При этом отмечается, что за день до этого предпринимателя на собрании с участием 200−300 человек оскорбили хоким и прокурор района.
Пресс-служба хокимията Андижанской области в своём заявлении опровергла, что в районе проводилось собрание с таким количеством людей и что хоким и прокурор оказывали давление на главу компании.
«Кроме того, — говорится в сообщении, — предпринимателю было выделено 85% стоимости проекта, строительство которого ведётся. Предприниматель также попросил в качестве практической помощи 250 млн сумов, в ответ на его обращение хоким области дал поручение выделить дополнительно 350 млн сумов,
«В ходе изучения появляются другие подробности, связанные с самоубийством руководителя ООО „Такомил курилиш сервис“. Органы прокуратуры ведут расследование по данному факту. По этой теме будет предоставлена подробная информация», — отметили в хокимияте.
Согласно данным ЕГРПО, компания «Такомил курилиш сервис» (вид деятельности — строительство жилых зданий) была зарегистрирована в ноябре 2005 года в Улугнорском районе этой же области. Её 100-процентным владельцем и руководителем указан Аъзамжон Вохобжонов.
Это третий случай самоубийства предпринимателей в Андижанской области за лето. 23 июня повешенным на дереве одного из фермерских хозяйств был найден глава ООО «Буз Икбол чорваси» в Бустонском районе Н. С. Через месяц, 25 июля в саду своего дома в Шахриханском районе повесился сооснователь молочного завода Rash Milk Рахмиддин Мирзаев.
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Хокимы и прокуроры это такой же обслуживающий персонал как официант или мойщик машины, которым мы платим деньги через посредника, но они совсем от своих должностей берега попутали.
Привыкли при Каримова ничего не делать и воровать, но с Мирзиеевым это лавачка прикрывается.
Пошёл в чиновники, будь добр быть бедным и пахать при этом, а не наоборот