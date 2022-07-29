В Бустонском районе Андижанской области скончался руководитель компании «Буз Икбол чорваси» Н. С. Он был найден повешенным 23 июня на дереве в поле фермерского хозяйства. Сестра погибшего Наргизахон Саттарова рассказала «Дарё», что могло привести к самоубийству.

По её словам, они с братом были бизнес-партнёрами. Она была учредителем «Буз Икбол чорваси» по продаже бытовой техники, а Н. С. — руководителем. В ноябре 2021 года компания стала поставщиком продовольственных товаров для дошкольных образовательных организаций (ДОО).

«Я сказала, что он зря поступил так (заключил договор с детсадом на поставку продуктов — ред.), поскольку деньги не будут поступать вовремя. А он сказал, что все платежи будут вовремя. Мы распределяли по организациям молочные продукты со своей фермы, хлеб из цеха соседа и лучшие продукты рынка „Жахон бозор“. В это дело он вложил большие деньги», — заявила она.

Наргизахон Саттарова утверждает, что за семь месяцев работы детсады полностью перечислили деньги только за три-четыре месяца. При этом за всё время работы с ДОО компания ещё не получила прибыль, а долги детсадов начали расти.

«Я сказала, что надо заканчивать это дело. Брат отметил, что если сразу перестать быть поставщиком, то есть вероятность совсем не получить деньги», — заявила она.

Женщина сказала, что заведующие детсадами делали покупки в магазине для собственных нужд, приписывали свои долги на имя ДОО и не хотели вовремя погашать задолженность.

«Мой брат не смог вынести эти неудобства. До смерти он не мог пойти ни в один детсад и попросить у них выплатить долг. Кроме того, брат был должен 1500 долларов человеку по имени А. За день до смерти брата этот молодой человек дважды приходил к нам домой и просил деньги. Другой человек должен был моему брату 20 тысяч долларов, но он сбежал, не заплатив. С одной стороны эти проблемы, с другой — ситуация в организациях дошкольного образования заставили моего брата задуматься о многом», — рассказала она.

Наргизахон Саттарова после возвращения домой из России не могла поверить, что брат мог покончить жизнь самоубийством, но ей рассказали, что причинами были именно описанные проблемы.

«В тот день я взяла 1500 долларов и отнесла молодому человеку, которому был должен мой брат. Потом я пошла к руководителям ДОО и показала им все документы по их долгам. Говорят, что мы искусственно завысили цены на продукты. Поэтому пока не хотят платить деньги», — рассказала сестра.

Учредитель компании сообщила, что детсады задолжали брату более 600 млн сумов. Отчаявшись вернуть деньги, брат взял кредит в банке, чтобы магазин не прекращал работу.

«У меня есть все документы. Когда цена мяса на рынке была 70 тысяч сумов, мы давали ДОО мясо по 65 тысяч сумов. В целом мы предоставляли всю продукцию по очень низким ценам. Прошло больше месяца, как умер мой брат. Но никто из руководителей сотрудничавших с нами организаций не пришёл к нам домой, чтобы выразить соболезнования. На сегодняшний день только 4 из 30 ДОО вернули долги. Общий долг ДОО составил около 600 млн сумов», — заявила она.

Наргизахон Саттарова решила публично рассказать об инциденте не только для того, чтобы вернуть деньги брата, но и чтобы в будущем предприниматели-поставщики не шли на крайний шаг из-за таких проблем.

Пресс-секретарь Министерства дошкольного образования Мавлюда Аскарходжаева сообщила, что рабочая группа, созданная 13 июля, изучила проблему и выяснила, что между «Буз Икбол чорваси» и районным ОДО были заключены договоры в размере 925,6 млн сумов на поставку продовольственных товаров. Она отметила, что районный отдел перечислил на счёт компании все 925,6 млн сумов.

Рабочая группа направила документы в прокуратуру Бустонского района, чтобы дать правовую оценку законности заключённых договоров и платёжных отношений между компанией-поставщиком и отделом дошкольного образования.

«Изучение и следственный процесс ещё не завершены, но родственники погибшего распространяют различные видеообращения. Уважаемые журналисты и блогеры, просим не делать выводы, пока не будет дана правовая оценка ситуации», — сказала глава пресс-службы МДО.

Прокуратура Андижанской области сообщила, что следствие по обоим делам (самоубийство и невыплата задолженности со стороны ДОО) находится под её надзором.

В Андижанской области также сообщалось о смерти другого предпринимателя, сооснователя компании Rash Milk Рахмиддина Мирзаева