Предприниматель из Андижанской области, сооснователь молочного завода Rash Milk Рахмиддин Мирзаев умер в возрасте 45 лет. Он покончил жизнь самоубийством, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В ведомстве уточнили, что бизнесмен был найден повешенным 25 июля примерно в 16:40 в саду своего дома в Шахриханском районе.

Причина суицида бизнесмена пока неизвестна. Прокуратура Шахриханского района проводит доследственную проверку.

Рахмиддин Мирзаев был одним из учредителей компаний Rash-Milk Plus, Karakalpak Sement, Smes Stroy Savdo и других.