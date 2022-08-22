Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования лидеру Кыргызстана Садыру Жапарову в связи с гибелью граждан страны в результате дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

«Выразив глубокие соболезнования братскому народу Кыргызстана, глава государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 21 августа в Ульяновской области грузовой автомобиль наехал на микроавтобус с пассажирами. Погибли 16 человек, включая 14 граждан Кыргызстана, еще трое были госпитализированы с травмами. 23 августа в Кыргызстане объявлено днем всеобщего траура.