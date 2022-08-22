Президент Кыргызстана Садыр Жапаров объявил 23 августа Днем всеобщего траура на территории страны в связи с гибелью соотечественников в результате дорожно-транспортного происшествия в Ульяновской области России.

По данным управления регионального управления МВД РФ, 21 августа около 14:00 часов на трассе «М5 — Урал» в Николаевском районе Ульяновской области водитель большегруза не затормозил заблаговременно и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус оказался зажатым между двумя грузовыми автомобилями.

В результате ДТП погибло 16 человек, трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщило, что 14 погибших являются гражданами страны. Трое пострадавших — тоже кыргызстанцы. Сейчас их состояние оценивается как стабильно тяжелое с положительной динамикой.

По поручению президента Кыргызстана прорабатывается организация специального борта для доставки тел погибших на родину.

«Произошедшее в Ульяновской области Российской Федерации потрясло каждого из нас. Эта невосполнимая утрата глубокой болью отозвалась в сердцах всех», — заявил президент Садыр Жапаров.

«Я понимаю и разделяю боль родственников погибших, им сейчас очень тяжело. В таких случаях трудно говорить слова сочувствия. И все же, я приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким тех, кто погиб и пострадал в результате аварии. Я разделяю со всеми вашу скорбь и прошу Всевышнего, чтобы он даровал вам силы держаться, терпение», — сказал он, объявляя о трауре.

«Помощь родным и близким погибших и пострадавшим в результате аварии обязательно будет оказана. Данный вопрос будет под моим личным контролем», — заверил президент Кыргызстана.