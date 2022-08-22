22 августа 2020 года лицензию получил первый отечественный цифровой банк — ANOR BANK. В сентябре он начал полноценную работу. Сегодня ему исполняется два года — два года усердной работы на отечественном рынке банковских услуг.

ANOR — это адаптивность, новизна, открытость и решительность.

На сегодняшний день это одна из быстрорастущих компаний в финансовой сфере Узбекистана.

За такой короткий период банку удалось проделать большую работу и достичь высоких показателей. Открыто 14 смарт-офисов и 44 торговых точек по всему Узбекистану. Количество сотрудников в ANOR BANK составляет более 1000 человек, а количество партнеров-магазинов, продающих товары в рассрочку, превышает отметку 4000.

Меньше года назад было запущено новое мобильное приложение Anorbank, которое скачали уже более 2,5 млн пользователей. Кроме того, приложение оценили порядка 100 тысяч человек. Ежемесячно им пользуются около 1 млн человек.

Сегодня приложение Anorbank — инструмент, помогающий проводить онлайн-оплату широкого спектра услуг: начиная от коммунальных, заканчивая оплатой государственных услуг и погашением кредитов во всех банках Узбекистана. Однако, компания не останавливается на достигнутом и продолжает расширять спектр возможностей приложения.

«За два года мы смогли повысить общий капитал банка до 225 млрд сумов. Сумма привлеченных активов составила 2900 трлн сумов, а объем кредитного портфеля превышает 1450 млрд сумов. За два года было привлечено депозитов на сумму 2500 млрд сумов. Также выпущено в обращение 836 тысяч карт, из них 32 тысячи — карты рассрочки. Открыто 5000 расчетных счетов юридических лиц. Впереди нас ждут большие цели и задачи. Мы будем работать над созданием новых продуктов и услуг», — отметил председатель правления АО ANOR BANK Шерзод Акрамов.

Кроме того, ANOR BANK одним из первых внедрил процесс удаленной идентификации, который дает возможность становиться клиентом не выходя из дома и открывать самостоятельно виртуальные карты. При заказе физической карты доставка занимает всего 72 часа по Узбекистану. Банк одним из первых внедрил карту с начислением 10% годовых на остаток и дал возможность получения микрозайма в режиме онлайн.

Уникальным по-своему является гибкий вклад ANOR BANK с высокой процентной ставкой, а также возможностью пополнения и снятия средств без потери накопленных процентов. Вклады защищены Фондом гарантирования вкладов граждан в банках Узбекистана.

Банк также предлагает удобное обслуживание предприятиям малого и среднего бизнеса, индивидуальным предпринимателям и открывает для них новые возможности. К примеру, юридические лица могут открывать расчетные счета в режиме онлайн, снимать деньги с бизнес-карты и получать кредит наличными до 1 млрд сумов.

В круглосуточном контакт-центре банка работают более 250 сотрудников. Они оперативно обрабатывают обращения, отвечают на входящие сообщения в социальных сетях в режиме 24/7.

Вот уже два года ANOR BANK работает, чтобы клиенты максимально комфортно и быстро решали разные задачи. Банк выражает большую благодарность своим клиентам за доверие.

Телефон: 1290.

Сайт: anorbank.uz

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