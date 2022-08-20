Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 августа подписал указ о награждении первого заместителя премьер-министра Ачилбая Джуманиязовича Раматова орденом «Мехнат шухрати» («Слава труду»).

Награда присуждена за многолетний плодотворный труд в государственных структурах, выдающиеся заслуги в сфере укрепления независимости Узбекистана, продвижения его экономического потенциала, эффективной реализации крупных созидательных проектов, комплексного развития регионов, огромный вклад в развитие Родины и повышение благосостояния народа благодаря его инициативности и организаторским способностям, воспитание молодого поколения в духе верности родному краю, подготовку высококвалифицированных кадров, а также в связи с 60-летием со дня рождения.

Ачилбай Раматов был назначен первым заместителем премьер-министра в декабре 2016 года. С 2002 года он был председателем правления компании «Узбекистон темир йуллари» и покинул этот пост в феврале 2019 года. Был сенатором. Имеет звание «Героя Узбекистана» (присвоено указом первого президента Ислама Каримова в августе 2013 года).