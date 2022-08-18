Министерство иностранных дел Узбекистана сделало заявление в связи со взрывом в мечети в Кабуле 17 августа.

«С чувством глубокой скорби восприняли сообщение о гибели и ранении большого количества людей в результате взрыва, совершенного 17 августа в одной из мечетей Кабула во время вечерней молитвы», — говорится в заявлении.

«Решительно осуждаем террористический акт и выражаем надежду, что будут приняты все меры по выявлению организаторов и исполнителей этой варварской акции», — подчеркнули в МИДе.

Внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семьям и близким погибших и пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.

Полиция Кабула 18 августа сообщила, что взрыв, прогремевший в мечети Кабула, унес жизни 21 человека, пишет афганский сайт Ariana News. Представитель полиции Халид Задран сообщил, что в результате взрыва пострадали 33 жителя города.