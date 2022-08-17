В Армении 17−18 августа объявлен траур в память жертв взрыва в ТЦ «Сурмалу» в Ереване, сообщило агентство «Новости-Армения». Соответствующее решение подписал накануне премьер-министр Никол Пашинян.

По сообщению аппарата правительства Армении, траурные дни в республике будут рабочими.

Флаги приспущены, в частности, на здании правительства, резиденции президента, на флагштоках у зданий Национального Собрания, Конституционного суда, Генпрокуратуры

Трансляция рекламных и развлекательных программ в официально объявленные дни траура запрещена.

Напомним, днем 14 августа в ТЦ «Сурмалу» прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. По предварительным данным, взорвался склад с пиротехникой, частично обрушилось трехэтажное здание площадью более 2800 кв. м.

По сведениям МЧС, в результате взрыва погибли 16 человек, двое числится пропавшими без вести. Травмы получили 62 человека, в том числе дети. По данным на 16 августа на стационарном лечении остаются 7 граждан, остальные выписались после получения медпомощи. Поисково-спасательные работы ведутся на территории площадью в 1 га.