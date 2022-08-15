В результате мощного взрыва на территории оптово-розничного рынка «Сурмалу» в Ереване в воскресенье погибло минимум шесть человек, сообщает агентство «Новости-Армения» со ссылкой на данные МЧС страны.

Число пострадавших составляет более 60, без вести пропавшими числятся 17 человек. МЧС опубликовало их список на основе звонков в службу 911.

Установлено, что взрыв произошёл на складе пиротехники. Он привёл к пожару и обрушению здания. Работами по тушению пожара руководил глава МЧС Армен Памбухчян.

Следственный комитет Армении возбудил два уголовных дела по статьям «Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» и «Нарушение правил хранения, учёта, перевозки, пересылки или использования легковоспламеняющихся или горючих веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия».