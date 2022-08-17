16 августа в 13:50 в Управление по чрезвычайным ситуациям Ташкентской области поступило сообщение о том, что мужчина (1947 года рождения) с четырьмя своими внуками заблудился в горах, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МЧС.

Как оказалось, туристы 15 августа отправились в поход в горы Бостанлыкского района, но не смогли преодолеть отвесные скалы и спуститься вниз, уточнили в ведомстве.

К поисково-спасательным работам немедленно приступили 10 специалистов горно-спасательного отряда «Чимган». Поиски длились почти четыре часа, в результате туристы были найдены на территории гор Мазарсай и Тешикташ в 15 км от ближайшего населенного пункта.

Спасатели помогли им спуститься с вершины и оказали психологическую поддержку. Пострадавших нет.