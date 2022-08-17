В Пахтакорском районе Джизакской области 3-летняя девочка скончалась после избиения со стороны родственницы. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

По данным ведомства, мать девочки Д. Ю. в 2020 году выехала в Турцию и оставила дочь своей тёте А. К.

Женщина умышленно нанесла тяжёлые травмы своей племяннице (2019 года рождения), после которых девочка не пришла в сознание и скончалась в больнице 13 августа.

«У девочки на теле не было места без синяков. У неё была сломана правая рука, глаза были в синяках и опухли. Везде были синяки и кровоподтёки, во рту были нагноения», — пишет «Дарё».

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение из корыстных побуждений / максимальное наказание по части 3 — лишение свободы от 8 до 10 лет).