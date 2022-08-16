Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 16 августа провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Была рассмотрена актуальная повестка дня двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, состоялся обмен мнениями по вопросам регионального взаимодействия.

Особое внимание было уделено практической реализации договоренностей на высшем уровне, в частности продвижению приоритетных проектов кооперации на уровне регионов и бизнеса Узбекистана и России. В сообщении отмечается, что за семь месяцев года товарооборот вырос на 30%. При этом увеличение показателей торговли обеспечивается за счет наращивания взаимных поставок товаров с высокой добавленной стоимостью, добавили в пресс-службе.

Этой осенью планируется проведение третьего узбекско-российского Форума регионов. Продолжается реализация важных инвестиционных проектов и культурно-гуманитарных программ.

В ходе беседы лидеры Узбекистана и России подчеркнули необходимость расширения многопланового сотрудничества между странами.

Обсужден также график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий. Главы государств отдельно остановились на вопросах организации и проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре этого года в Самарканде.