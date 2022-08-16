Министерство транспорта Узбекистана представило проект постановления президента «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию системы пассажирских перевозок в регионах». Его общественное обсуждение продлится до 25 августа.

Согласно документу, для полноценного охвата регионов общественным транспортом не хватает 4969 автобусов и 3400 микроавтобусов, а действующий автопарк устарел на 60%. Проектом планируется закупить 3000 автобусов и 2000 микроавтобусов в 2022—2026 годах, а также запустить 278 новых автобусных маршрутов.

Предлагается, чтобы банки предоставляли предпринимателям кредиты для приобретения транспорта на срок пять лет, включая льготный период до года. Местные бюджеты компенсируют часть процентов по кредиту за счёт перевыполненной части доходов (в сумах — сверх основной ставки Центрального банка, в долларах — сверх 5 процентных пунктов). С 2023 года необходимые средства для погашения расходов предлагается включать в параметры местных бюджетов.

Намечено построить и провести реконструкцию 81 автовокзала и автостанции. Стоимость проекта оценивается в 97 млрд сумов, из них 55 млрд сумов — средства предпринимателей, 42 млрд сумов — банковские кредиты.

Земельные участки, на которых будут построены новые автовокзалы, могут выделяться предпринимателям по итогам онлайн-аукционов. В проекте предлагается снижение земельного и имущественного налогов для автовокзалов до 1% от установленной ставки.

По примеру проектов развития общественного транспорта в Ташкенте и Самарканде, которые были разработаны с привлечением зарубежных специалистов, утверждён график разработки планов развития общественного транспорта в Нукусе и областных центрах.





Проект предусматривает пересмотр тарифов на проезд в городских автобусах не реже раза в год исходя из фактических затрат. Средства на возмещение убытков перевозчиков по льготным тарифам на городских маршрутах будут учитываться при формировании местного бюджета.

С 1 января 2023 года при оценке эффективности деятельности председателя Совета министров Каракалпакстана и хокимов областей, городов и районов предлагается учитывать такие показатели, как сеть автобусных маршрутов, количество автобусов, качество общественного транспорта и инфраструктуры, объёмы перевозок, а также средства, выделенные на финансовую поддержку сферы.

С 1 января 2023 года маршруты пассажирских перевозок планируется разделять на следующие виды по назначению:

городские — магистральные, связующие, кольцевые и подвозные;

пригородные — магистральные, связующие и подвозные;

междугородние — магистральные и связующие.

С 1 января 2024 года предлагается разрешить использовать на всех маршрутах, кроме подвозных, только автобусы и микроавтобусы категории М2 и М3 — транспорт для перевозки восьми и более пассажиров. Под это требование не подходит микровэн Damas, в который помещается до семи пассажиров и который широко используется по всему Узбекистану вместо автобусов.

С 1 января 2023 года на всех автовокзалах и автостанциях намечено внедрить единую систему электронной онлайн-продажи билетов на междугородние и международные автобусные маршруты. Минтранс должен до конца года запустить электронную платформу E-Vokzal для онлайн-мониторинга процессов.

Как мы сообщали ранее, в 2022 году для Ташкента планируется закупить 390 автобусов на 741,4 млрд сумов и 20 электробусов на 6 млн долларов. В 2023—2025 годах намечено приобрести ещё 653 автобусов и электробусов.