Новым прокурором Кашкадарьинской области назначен Салом Исматович Самадов, сообщило УзА. С октября 2018 года он занимал должность прокурора Ташкентской области.

Предыдущий прокурор Кашкадарьи Эркабай Таджиев в июле был назначен прокурором Каракалпакстана.

Салом Самадов (1963 г. р.) окончил Харьковский юридический институт в 1990 году. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1990 году в прокуратуре Файзулла-Ходжаевского района Бухарской области, занимал разные должности в органах прокуратуры Бухарской и Навоийской областей.

С 2005 года работал заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры Узбекистана, прокурором Хатырчинского и Карманинского районов, заместителем прокурора Бухарской области и Каракалпакстана, прокурором Каракалпакстана и Кашкадарьинской области, заместителем и первым заместителем государственного советника президента.

С ноября 2017 года по октябрь 2018-го работал заместителем генерального прокурора Узбекистана.