Салом Исматович Самадов назначен прокурором Ташкентской области, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

С этой должности ранее по собственному желанию уволился Шавкат Рахматов.

Салом Самадов (1963 г. р.) окончил Харьковский юридический институт в 1990 году. Трудовую деятельность в органах прокуратуры начал в 1990 году в прокуратуре Файзулла-Ходжаевского района Бухарской области, занимал разные должности в органах прокуратуры Бухарской и Навоийской областей. С 2005 года работал заместителем начальника управления Генеральной прокуратуры, прокурором Хатырчинского и Карманинского районов, заместителем прокурора Бухарской области и Каракалпакстана, прокурором Каракалпакстана и Кашкадарьинской области, заместителем, первым заместителем государственного советника президента.

До нынешнего назначения с 15 ноября 2017 года работал заместителем генерального прокурора Узбекистана.

Это пятый прокурор Ташкентской области за последние 12 месяцев. Ранее эту должность занимали Жамшид Файзиев и Улугбек Суннатов, которые были задержаны по делу бывшего генпрокурора страны Рашитжон Кадирова.

В январе этого года прокурором области стал Баходир Пулатов, после возглавивший хокимият Сурхандарьинской области. Пришедший в июле на его место Шавкат Рахматов накануне покинул пост.