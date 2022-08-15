Президент Узбекистана 11 августа подписал указ «О первоочередных мерах по реформированию системы организации обращения с отходами». Документ «Газете.uz» предоставили в Министерстве юстиции.

Согласно указу, с 1 января 2023 года будет введена система информирования населения о задолженности по платежам за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов посредством биллинговой системы расчетов за использованную электроэнергию.

Кроме того, с 2023 года запрещается проектирование и приемка в эксплуатацию строящихся новых многоквартирных домов без определения мест сбора отходов. Места сбора отходов строящихся новых многоквартирных домов должны проектироваться пропорционально количеству квартир в этих домах с учетом мощности близлежащих мусоросборочных пунктов.

Инспекции по контролю в сфере строительства поручено взять на строгий контроль и обеспечивать отказ в приемке в эксплуатацию построенных новых многоквартирных домов без определения мест сбора отходов.

До 1 октября населению должна быть предоставлена возможность платить за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов посредством всех платежных систем.

Вместе с тем до 1 ноября поручено обеспечить интеграцию Единой электронной системы учета и оплаты обязательных платежей за услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с межведомственной интеграционной платформой системы «Электронное правительство» и информационной системой «Хорижга чикиш паспорти» («Паспорт для выезда за границу»).

Указом также предусмотрена помощь для организаций, занимающихся санитарной очисткой и вывозом мусора.

Согласно документу, отменяются обязательные платежи, взимаемые с субъектов предпринимательства — предприятий санитарной очистки (за исключением государственных унитарных предприятий):

отчисления в размере 5% платы, взимаемой за оказание услуг санитарной очистки, в Республиканское объединение специализированных предприятий по санитарной очистке;

отчисления в размере 5% платы, взимаемой за оказание услуг санитарной очистки, в центры по организации услуг санитарной очистки.

До 1 января 2026 года к субъектам предпринимательства, основной деятельностью которых является сбор, вывоз, сортировка и переработка отходов, будет применяться ставка налога на прибыль и ставка социального налога по основной деятельности в размере 1% (за исключением процентов, полученных от средств, размещенных в коммерческих банках).

Кроме того, будет продлен срок передачи частному партнеру на основе государственно-частного партнерства специальных автотранспортных средств и техники, находящихся на балансе государственных предприятий, специализированных на оказании услуг в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, с 7 лет до 10 лет, включая одногодичный льготный период.

Государственный фонд поддержки предпринимательской деятельности будет предоставлять малым предприятиям санитарной очистки:

поручительство до 50% (включительно) суммы кредитов, выделяемых коммерческими банками в национальной валюте в рамках реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2,5 млрд сумов;

компенсация до 1 января 2024 года на срок до 3 лет по принципу «2+1» для покрытия части процентной ставки, превышающей основную ставку, но не превышающей 30% основной ставки по кредитам, выделяемым коммерческими банками в национальной валюте в рамках реализации инвестиционных проектов, общая стоимость которых не превышает 5 млрд сумов, процентная ставка — не превышает 1,5-кратного размера основной ставки Центрального банка.

До 1 августа 2025 года продлеваются льготы по освобождению от таможенных платежей специальной техники, оборудования запчастей и комплектующих, не производимых в Узбекистане, ввозимых организациями в сфере обращения с бытовыми, строительными и медицинскими отходами.