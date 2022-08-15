Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17−18 августа посетит с государственным визитом Саудовскую Аравию. Визит состоится по приглашению короля Салмана бин Абдулазиза Аль Сауда.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов. Он подчеркнул, что это будет первый за 30 лет визит в Саудовскую Аравию президента Узбекистана.

На переговорах на высшем уровне в Джидде ожидается обсуждение вопросов расширения сотрудничества двух стран в разных сферах. Отдельное внимание будет уделено «зелёной экономике», высоким технологиям и цифровизации, инновациям, малому бизнесу и предпринимательству, отметил пресс-секретарь главы государства.

По итогам саммита ожидается подписание большого пакета двусторонних документов.

Шавкат Мирзиёев встретится с представителями крупных компаний Саудовской Аравии и руководителями таких международных структур, как Организация исламского сотрудничества и Исламский банк развития.

Кроме того, президент Узбекистана посетит святыни Мекки и Медины.