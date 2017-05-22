Шавкат Мирзиёев встретился в Эр-Рияде с главами ряда стран

В рамках Саммита арабо-мусульманских стран и США Шавкат Мирзиёев встретился с лидерами ряда государств.

Президент Шавкат Мирзиёев в рамках Саммита арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 21 мая встретился с лидерами ряда государств, сообщил в специальном репортаже телеканал «Узбекистан».

На встрече с Королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдулазизом Аль Саудом Президент Узбекистана выразил признательность за приглашение на авторитетный форум. Шавкат Мирзиёев отметил, что рад передать привет и теплые пожелания с родины Имама Бухари.

Король подчеркнул, что Саудовская Аравия заинтересована в развитии отношений с Узбекистаном, и пожелал мира и благополучия узбекскому народу.

Шавкат Мирзиёев встретился с Президентом США Дональдом Трампом, который выразил мнение о реализуемых в Узбекистане реформах и высоко их оценил. Президент Узбекистана заявил, что для поднятия отношений двух стран на новый уровень и укрепления политических, экономических и культурно-гуманитарных связей будут задействованы все возможности.

Шавкат Мирзиёев также встретился с президентами Азербайджана — Ильхамом Алиевым, Казахстана — Нурсултаном Назарбаевым, Таджикистана — Эмомали Рахмоном, Афганистана — Ашрафом Гани, премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и другими участниками саммита.

В повестку дня саммита вошли вопросы обеспечения глобального мира и стабильности, совместной борьбы с терроризмом и насилием. Помимо глав государств-членов Организации исламского сотрудничества и США, в нем участвовали генеральные секретари ООН, Лиги арабских государств и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.