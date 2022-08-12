В Самаркандской области 4 августа произошло ДТП с участием микровэна Damas и грузового автомобиля, в котором погибли два человека. Об этом 10 августа сообщила программа Zamon телеканала Sevimli.

Инцидент произошёл примерно в 4:45 утра на 55-м км автодороги А-378 «Самарканд — Гузар». Водитель Damas из-за усталости заснул за рулём. В результате машина врезалась в ехавший спереди «КамАЗ» с прицепом.

Водитель микровэна и пассажир, находившийся в переднем кресле, скончались на месте. Два пассажира грузового автомобиля получили травмы и были госпитализированы.