Цены на медицинские услуги в Национальном детском медицинском центре в Ташкенте в два раза выше, чем в частных клиниках. Об этом заявили депутат партии «Миллий тикланиш» Жахонгир Абдурасулов на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса в четверг.

Парламентарий напомнил, что цены на медицинские услуги в государственных медучреждениях утверждаются Антимонопольным комитетом, министерствами финансов и здравоохранения.

По его словам, стоимость одной койки в Национальном детском медицинском центре составляет 348 тысяч сумов, а в отдельной палате — 500 тысяч сумов. Цена на УЗИ почки — 78 тысяч сумов, УЗИ органов брюшной полости — 120 тысяч сумов. «Это при том, что в самых дорогих клиниках Ташкента УЗИ почки стоит 32 тысячи сумов, УЗИ брюшной полости — 63 тысячи сумов. Вы сейчас говорите, что цены выросли на 10−15%, но если посмотреть, то они выросли в два раза», — заявил он.

Парламентарий также указал на дороговизну ПЦР-теста на коронавирус в Национальном детском медцентре, который, по его словам, стоит 300 тысяч сумов, а экспресс-тест — 78 тысяч сумов, тогда как в других клиниках — 15 тысяч сумов.

«Да, пациентам, прибывшим из районов по направлению (ордеру), предоставляются бесплатные услуги, но они покрываются за счёт государственного бюджета. Если посмотреть, то простое лечение одного пациента за один день составляет более 1 млн сумов, которые покрываются за счёт народных денег», — отметил он.

Жахонгир Абдурасулов подсчитал, что только за 240 коек без лечения Национальный детский медцентр зарабатывает около 2,5 млрд сумов в месяц или 30 млрд сумов в год.

«Независимо от того, проводится лечение по ордеру или нет, все расходы покрываются за счёт госбюджета. Эти расходы обоснованы? Во-вторых, если пациент поступает по направлению, пусть лечится, но если без ордера, то как человек из регионов будет платить по 1 млн сумов в день за эти расходы? Я не знаю, какие расходы в других медучреждениях. Там тоже такие расходы? Как вы считаете, эти расчёты правильные?» — спросил он.

Министр здравоохранения Бехзод Мусаев поблагодарил депутата за тщательный анализ ситуации.

«Мы только начали набираться опыта в возмещении [затрат] через систему медицинского страхования. У Государственного фонда медстрахования есть совет правления, состоящий из представителей ряда министерств и ведомств. Когда мы встретились месяц назад, мы договорились оптимизировать некоторые расходы», — сообщил он.

Глава Минздрава озвучил дополнительные примеры, где необходимо сократить расходы. Например, в урологическом центре, согласно протоколу лечения, продолжительность стационарного лечения составляет 12 дней.

«Но согласно мировой практике, в урологии проводят операции с помощью новых медицинских технологий, и нет необходимости в более чем трехдневном лечении. Почему мы должны определять лечение в 12 дней, а затем покрывать этот через фонд страхования? 12 дней — это не только лечение, но и питание. Первоочередная задача государства — как можно скорее найти лечение для пациента. Но если пациент хочет остаться и использовать медучреждение в качестве гостиницы, мы не должны за это отвечать. Поэтому коечный фонд должен работать быстрее и оказывать помощь как можно большему числу людей», — заявил он.

Бехзод Мусаев отметил, что на данный момент не может сказать, что цены в Национальном детском медцентре обоснованы.

«Хочу сказать одно, что сегодня у этого центра четвертого уровня (выше, чем республиканского, или третьего уровня) большие расходы по содержанию. Сейчас он работает на 50% за счёт государственного бюджета и на 50% за счёт хозрасчета. Я отметил для себя все озвученные тарифы, но мы изучим не только их, мы организуем отдельную рабочую группу и повторно изучим тарифы во всех медицинских центрах, а потом примем меры по оптимизации, по сокращению расходов», — сказал министр.

В Государственный фонд медицинского страхования выделено из госбюджета 556 млрд сумов. «Мы это делаем, чтобы иметь возможность оказать лечение как можно большему числу пациентов из льготной группы», — подчеркнул он.

Бехзод Мусаев заявил, что для полного перехода на систему медицинского страхования необходимо, чтобы каждый гражданин осуществлял выплаты в фонд страхования из своей зарплаты или через работодателя.

«Конкретную модель я сейчас не могу сказать. Сейчас в правительстве и администрации ведут большую работу над этим вопросом, обсуждают различные варианты. Ещё есть время для полного перехода на медицинское страхование. Сейчас в качестве первого шага идёт процесс лечения пациентов из льготной группы за счёт Фонда медицинского страхования», — сообщил глава Минздрава, отметив планы разработать концепцию перехода на медстрахование в 2023 году.

Национальный детский медицинский центр в Ташкенте был сдан в эксплуатацию в мае 2020 года. Открытие медучреждения посещал президент. Клиника оснащена аппаратами МРТ, МСКТ и технологиями, позволяющими заранее выявлять онкологические заболевания.