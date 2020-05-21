В Яшнабадском районе Ташкента завершено строительство Национального детского медицинского центра. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 мая посетил это учреждение, сообщила пресс-служба главы государства.





Центр стоимостью более 130 млн долларов построен при поддержке Республики Корея на основе проекта корпорации «Баум».

«Это уникальное для Центральной Азии педиатрическое учреждение, специализирующееся на высокотехнологичных медицинских услугах. Здесь имеется возможность выполнять более 1500 уникальных хирургических операций в год», — говорится в сообщении.





Четырехэтажный лечебный корпус рассчитан на 280 коек, а поликлиника будет принимать до 250 пациентов в день. Центр оснащен магнитно-резонансным томографом, мультиспиральным компьютерным томографом, анализатором ДНК и технологиями, позволяющими заранее выявлять онкологические заболевания.

Как отмечалось в репортаже телеканала «Узбекистан 24», в клинике будут применять методы нуклеарной медицины, где радиоизотопы применяются для обнаружения в организме биологических или патологических изменений.





Более 100 врачей и медсестер прошли стажировку в Южной Корее для работы в центре.

Оборудование для хирургических процедур оснащено специальными камерами, чтобы другие больницы и высшие учебные заведения могли следить за операциями в режиме онлайн.





«Этот центр станет нашим национальным достоянием. Наряду с квалифицированным лечением детей здесь, необходимо организовать качественные медицинские услуги в регионах страны на основе современных технологий телемедицины», — подчеркнул президент.





Глава государства дал указания по проведению инновационных исследований в области педиатрии, организации сложных хирургических операций и высокотехнологичных процедур с привлечением иностранных специалистов, по подготовке медицинских кадров.

Президент ознакомился с условиями в клинике, посетил ситуационный центр и пообщался со специалистами из регионов страны и Пусанского университета в Южной Корее.





Рядом с центром планируется создать современную клинику для взрослых и высшее образовательное учреждение. Состоялась презентация их проектов.