В пятницу и субботу по Узбекистану ожидается относительно прохладная в ночные и утренние часы и умеренно жаркая погода днем, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Температура воздуха будет в пределах ночью +18…+22 градуса, днем +32…+37 градусов.

По пустынной зоне местами возможно усиление до 15−20 м/c, в отдельных районах с пыльным поземком.

С воскресенья на территорию Узбекистана начнется вынос более жаркого воздуха с районов Туркменистана.

Температура воздуха по Узбекистану будет постепенно повышаться и в самом начале следующей недели в дневное время достигнет значений +37…+39 градусов.

В эти дни по территории Узбекистана ожидается преобладание безоблачной погоды. Лишь в отдельных горных районах Наманганской и Ферганской областей в пятницу вечером возможен кратковременный дождь, не исключена вероятность развития селе-паводковых явлений.