Сборная Узбекистана завоевала ещё 14 медалей на Играх исламской солидарности в Конье (Турция) — 5 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых в разных видах спорта, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Копилку сборной Узбекистана золотой наградой пополнил Сухроб Ходжаев в метании молота. С результатом 71,87 м он занял первое место.





Вольник Джахонгирмирза Туропов, выступающий в весовой категории до 61 кг, завоевал золотую медаль, одолев в финале спортсмена из Азербайджана.





Золотую медаль завоевал представитель пара-лёгкой атлетики Омадбек Хасанов по прыжкам в высоту (Т47). С результатом 1,91 м он занял первое место.





Узбекский таэквондист Шухрат Салаев, выступающий в весовой категории до 80 кг, одолев в финале спортсмена из Турции, завоевал золото. Это вторая золотая медаль для сборной Узбекистана по таэквондо WT.





Легкоатлетка из Узбекистана Сафина Садуллаева в прыжках в высоту показала лучший результат — 1,97 м и завоевала золотую медаль. Это также позволило ей улучшить свой личный результат.





Легкоатлетка из Узбекистана Светлана Радзивил с результатом 1,87 стала серебряной медалисткой в этом же направлении.





15-летняя Шарифа Давронова, недавно ставшая победительницей молодёжного ЧМ по лёгкой атлетике в Колумбии, завоевала серебряную медаль на Играх Исламской солидарности. В тройном прыжке спортсменка показала результат 14,30 м.

Как сообщила пресс-служба Министерства спорта Узбекистана, спортсменка из Турции Тугба Данишмас, показавшая лучший результат (14.41 м) и занявшая первое место, переступила красную линию. Путём повторного просмотра видео было установлено, что спортсменка действительно допустила техническую ошибку, и её результат был аннулирован. Таким образом, Шарифа Давронова заняла первое место и завоевала «золото».

Представительница страны в женской борьбе Актенге Кеунимжаева, выступающая в весовой категории до 53 к, удостоилась серебряной медали. В финале она уступила представительнице Азербайджана.





Бронзовую медаль выиграла таэквондистка Зухра Тоджиматова, выступающая в весе до 46 кг. В полуфинале она уступила спортсменке из Азербайджана.





Женская сборная Узбекистана по настольному теннису завоевала бронзовую награду, уступив команде из Турции.





Представитель вольной борьбы Бекзод Абдурахмонов одолел спортсмена из Израиля за 34 секунды и завоевал «бронзу».





Спортивный гимнаст из Узбекистана Расулжон Абдурахимов удостоился третьей награды на Играх Исламской солидарности. На параллельных брусьях он набрал 14.400 баллов, что позволило ему завоевать бронзовую медаль. До этого он занимал второе место в командных выступлениях и третье — в одиночной программе многоборья.





Ещё две бронзовые медали завоевали вольники из Узбекистана. Бобур Исломов (-92 кг) победил соперника из Кыргызстана, а Хасанбой Рахимов (-125 кг) одолел спортсмена из Туркменистана.

Накануне мы писали, что копилка сборной Узбекистана пополнилась ещё 21 медалями.