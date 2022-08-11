Сотрудники Службы государственной безопасности и Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре пресекли несколько попыток незаконной продажи земельных участков, сообщила пресс-служба СГБ.

В одном случае житель Ташкента (1985 года рождения), вступив в сговор со своим знакомым (1969 года рождения), проживающим в Паркентском районе, требовал 280 тысяч долларов за оформление через своих знакомых должностных лиц на имя покупателя и перевод в категорию жилищного земельного участка 3 га.

В ходе оперативного мероприятия при получении 50 тысяч долларов мужчины были задержаны .

В другом случае сотрудники Управления СГБ по Андижанской области и территориального управления департамента задержали ранее неоднократно судимого жителя Андижана при получении обманным путём 13 тысяч долларов.

Выяснилось, что мужчина закупил на аукционных торгах 20 соток земли, принадлежащей одной из общеобразовательных школ Андижана, и пытался продать этот земельный участок другому гражданину за 48 тысяч долларов.

Кроме того, в ходе многоэтапного оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками СГБ и Ташкентского городского управления департамента, были задержаны три гражданина, вступивших заранее в сговор.

При получении за свои услуги и расходы 2300 долларов был задержан ранее судимый за мошенничество и отбывающий наказание в виде исправительных работ житель Ташкента. Он потребовал 80 тысяч долларов и задаток в размере 40 тысяч долларов за предоставление разрешения на строительство 8 из 105 многоэтажных домов в рамках создания массива Янги Узбекистон в Папском районе Наманганской области.

В ходе дознания выяснилось, что он должен был передать заранее запрошенную сумму в размере 40 тысяч долларов своему знакомому — жителю Ташкента (1980 года рождения), разыскиваемого ОВД за совершённые ранее преступления, связанные с мошенничеством.

В результате тот был задержан во время получения 37,7 тысячи долларов. Мужчина заявил, что должен передать 48 тысяч из запрошенной суммы экс-заместителю хокима Папского района. Бывшее должностное лицо было задержано во время получения задатка в размере 6500 долларов.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведётся следствие.