В контейнере из Узбекистана, прибывшем в порт Новороссийска, таможенники РФ обнаружили более тонны исрыка (гармалы). Дальше его должны были отправить на сухогрузе в одну из стран Ближнего Востока, сообщил телеканал «Кубань 24».

Кроме исрыка в контейнере также перевозили сухофрукты, шиповник, посуду и льняное масло.

«При проведении таможенного досмотра мы взяли пробы высушенного растения для дальнейшего исследования. Экспертиза показала, что многолетнее травянистое растение „гармала“ содержит в своём составе наркотическое средство „гармин“, включённое в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», — сообщил и. о. начальника Новороссийского таможенного поста Вадим Пронин.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Отправителю грозит пожизненное лишение свободы и штраф до миллиона рублей.