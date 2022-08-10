10 августа с утра жители Мирзо-Улугбекского района Ташкента начали жаловаться на сильный запах газа в квартирах, домах, подъездах, офисных помещениях и возле газораспределительных пунктов (ГРП). Хокимият района сообщил, что в аварийную диспетчерскую службу районного отдела газоснабжения резко выросло количество обращений.

На места для изучения ситуации выехали главный инженер, мастера и слесари. Они установили, что давление газа на ГРП в районе нормальное, однако в газе превышено содержание этилмеркоптана — одоранта, добавляемого к газу для придания ему запаха.





Сотрудники службы газа, посетившие квартиры и дома, осуществили настройку газового оборудования и провели разъяснение среди жителей, говорится в сообщении.

Запах газа в скором времени должен прийти в норму, отметили в хокимияте.